4.5 שנות מאסר בלבד נגזרו היום (ראשון) על מחמוד עזאם, תושב טייבה בן 25, שנשבע אמונים לארגון הטרור דאע״ש, היה חבר פעיל בו, גייס פעילים לארגון הטרור ותכנן יחד איתם את פיצוץ מגדלי עזריאלי באמצעות מכונית תופת וביצוע רצח המוני, כך דיווח העיתונאי אבישי גרינצייג.
עוד הוא פרסם כי הפרקליטות ביקשה לכבד את הסדר הטיעון, כאשר צוינה הודאתו והעדר עבר פלילי של הנאשם. בית המשפט המחוזי בלוד כיבד את הסדר הטיעון אף שציין כי מדובר בהסדר מקל.
א.א
בתור שמאלני הצלחתם לשכנע אותי סופית למה צריך רפורמה שופטים של הפח זבל17:57 19.10.2025
הראל
יש לי בחילה .....17:57 19.10.2025
בכץ
רק תכנן לרצוח אלפים, אה ואין לו עבר פלילי, זה בכלל אידאולוגית הרצון לפוצץ יהודים... תבינו נו...18:11 19.10.2025
אברהם
מערכת משפט עקומה18:28 19.10.2025
אברהם סנפירי
שי זיסמן
מזעזע פרקליטות כמה גועל נפש ,אם היו מתים עשרות ,שופטים אתם לא ,צריך לזרוק את כולכם18:40 19.10.2025
אברהם
אברהם סנפירי
בכץ
א.א
