מחמוד עזאם, תושב טייבה בן 25, תכנן לפוצץ את מגדלי עזריאלי באמצעות מכונית תופת ולבצע פיגוע המוני. זה העונש שנגזר עליו

4.5 שנות מאסר בלבד נגזרו היום (ראשון) על מחמוד עזאם, תושב טייבה בן 25, שנשבע אמונים לארגון הטרור דאע״ש, היה חבר פעיל בו, גייס פעילים לארגון הטרור ותכנן יחד איתם את פיצוץ מגדלי עזריאלי באמצעות מכונית תופת וביצוע רצח המוני, כך דיווח העיתונאי אבישי גרינצייג.

‏עוד הוא פרסם כי הפרקליטות ביקשה לכבד את הסדר הטיעון, כאשר צוינה הודאתו והעדר עבר פלילי של הנאשם. ‏בית המשפט המחוזי בלוד כיבד את הסדר הטיעון אף שציין כי מדובר בהסדר מקל.