טראמפ התראיין לתקשורת האמריקאית וסיפק שורה של אמירות בנודע לפירוק חמאס מנשקו, ואפילו הסיכויים להרחבה דרמטית של הסכמי אברהם.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התראיין לרשת פוקס ניוז, וסיפק שורה של אמירות דרמטיות בנוגע להתפתחויות בישראל והמזרח התיכון, טראמפ התחייב כי חמאס יפורק מנשקו ואף הודיע שאם הדבר יידרש ארה"ב בעצמה תפרק אותם, בנוסף טראמפ רמז להתרחבות דרמטית בהסכמי אברהם.

הנשיא טראמפ התראיין לפני זמן קצר לרשת פוקס ניוז, במהלך הראיון הנרחב, התייחס טראמפ במספק אמירות להתפתחויות האזוריות. ראשית הבהיר הנשיא טראמפ: "חמאס הם אנשים אלימים ביותר, וזה אזור אלים ביותר של העולם. אין עדיין תאריך מדויק למתי הם יתפרקו מנשקם, אבל אם הם לא יעשו את זה, בנקודה מסוימת אנחנו נעשה את זה, אנחנו נאלץ לעשות את זה בשבילם".

בנוסף הסביר טראמפ: "אם נידרש לכך, אנחנו נפרק אותם בעצמנו, אנחנו לא נשלח חיילים אמריקאים ("Boots on the ground"), אין צורך לעשות את זה, אין שום סיבה".

ארה"ב פותחת במלחמה חדשה

הנשיא הסביר: "יכול להיות שנעשה את זה, יכול להיות שזו תהיה מדינה שנשלח ויכול להיות שזו פשוט תהיה ישראל שתעשה את זה, אבל הם הבטיחו שהם יתפרק מנשקם בכל מצב".

בחזית הסכמי אברהם הסביר טראמפ: "הסעודים מאותתים, יש שם רצון להשתלב בהסכמי אברהם".