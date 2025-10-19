גורמים ישראלים עדכנו את התקשורת הבינלאומית בנוגע להפרות של חמאס, וחשפו כי בוצעו לפחות 3 ניסיונות לפגוע בחיילי צה"ל ברצועה

גורמים ישראלים מסרו תקשורת הזרה, כי ארגון הטרור חמאס, ביצע במהלך היום האחרון לפחות שלוש ניסיונות לפגוע בחיילי צה"ל מעבר לקו הפסקת האש.

בתקשורת העולמי מדווחים, כי גורמים ביטחוניים ישראלים, מסרו מידע לגבי לפחות שלוש ניסיונות של חמושים ברצועה לפגוע בכוחות צה"ל מעבר לקו הפסקת האש, המוכר גם בתור הקו הצהוב.

על פי הדיווחים, מאז הבוקר ביצעו מחבלים לפחות 3 ניסיונות שונים לפגוע בחיילי צה"ל ברצועה, בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש. ובאופן חמור ביותר, כלל הניסיונות בוצעו מעבר לקו הנסיגה הצה"לי, הפרה נוספת של ההסכם מטעם חמאס.

הגורמים הישראליים לא פירטו את אופי ניסיונות הפגיעה בחיילים, אך על פי גורמי התקשורת שעודכנו, נמסר מידע מהימן בנוגע לפעילות חמאס ברצועה והפרות של הפסקת האש.

רק אמש הודיע הבית הלבן כי המשך הפרות מצד חמאס, כמו מתקפות על אזרחים ברצועה, יביאו לפעולה ישירה של ארה"ב כנגד ארגון הטרור.