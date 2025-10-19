מלכות רחל אזולאי, בת 21 מקריית גת, נעדרת מאז ה-7 באוגוסט. המשטרה ממשיכה בחיפושים נרחבים ומבקשת את עזרת הציבור: כל מידע – לפנות למוקד 100

דאגה רבה בקריית גת ובמשטרת ישראל: מזה למעלה מחודשיים נמשכים החיפושים אחר הנעדרת מלכות רחל אזולאי, צעירה בת 21, תושבת העיר, אשר נראתה לאחרונה ביום חמישי, ה-7 באוגוסט 2025 – ומאז נעלמו עקבותיה.

על פי הודעת דוברות המשטרה, מאז הדיווח הראשוני על היעדרותה, מבוצעות פעולות חקירה ומבצעיות נרחבות במטרה לאתרה, תוך שילוב בין יחידות חקירה, טכנולוגיה, מודיעין, יחידות מבצעיות, כוחות שטח ומתנדבים.

"נבדקו מוסדות בריאות, מבנים נטושים ותושאלו מכרים"

במהלך התקופה בוצעו חיפושים במבנים נטושים, תשאולים של מכרים ואנשים בסביבתה של אזולאי, ובמקביל נערכו בדיקות מקיפות במוסדות בריאות ברחבי הארץ. שוטרי תחנת קריית גת מבצעים חיפושים במוקדים שונים – הן בעיר והן מחוצה לה – תוך התאמה מתמדת של מאמצי האיתור בהתאם להתפתחויות.

לדברי המשטרה, מדובר בחקירה מתמשכת, רגישה ורבת היקף: "משטרת ישראל ממשיכה בפעולות רבות לאיתורה של הנעדרת, תוך הפעלת מגוון יחידות משטרתיות במישור החקירתי, הטכנולוגי והמבצעי".

בנוסף: "במשטרה מבקשים את עזרת הציבור באיתור הנעדרת: "כל היודע דבר על מקום המצאה של מלכות רחל אזולאי – מתבקש לפנות באופן מיידי למוקד 100 של משטרת ישראל, או לתחנת משטרת קריית גת בטלפון: 08-6872205".