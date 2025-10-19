השר לביטחון פנים לשעבר אביגדור קהלני, טען כי הפרת הפסקת האש בעזה על ידי חמאס – לא תוביל להדרדרות במצב הביטחוני

השר לביטחון פנים לשעבר אביגדור קהלני, התייחס כעת (ראשון) להפרת הפסקת האש על ידי חמאס, ובראיון לi24news, אמר כי הוא לא חושב שהדבר יוביל להדרדרות ביחסים.

אביגדור קהלני: "לא חושב שההפרה של חמאס בעזה תגרום להדרדרות" | @NadavElimelech pic.twitter.com/Mva1GwjLkT — i24NEWS (@i24NEWS_HE) October 19, 2025

נזכיר כי מוקדם יותר היום, הפסקת האש הופרה על ידי חמאס. כאשר פורסם על אירוע בדרום רצועת עזה. כלי רכב צבאי, כלל הנראה דחפור, עלה על מטען באזור רפיח.

מבדיקה ראשונית עולה כי הכלי שנע בדרום הרצועה ספג פיצוץ, ככל הנראה בעקבות מטען אם כי ייתכן כי נורה לעברו טיל RPG. בנוסף נבדק דיווח על ירי צליפה לעבר הכלי ההנדסי. בעקבות הפיגוע, צה"ל החל לתקוף יעדים של חמאס בדרום הרצועה.