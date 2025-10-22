סרטון חדש שדלף מעזה אחרי הפסקת האש חושף מציאות מסוכנת הטרור לא נעלם אלא נערך מתחת לאדמה לסיבוב הבא. הדוברים מצהירים שגם אם חמאס יפורק הם יהיו חמאס ומזהירים שייצא מתחת לאדמה

סרטון חדש שפורסם ברשתות החברתיות מעזה חושפת את האמת המפחידה: הטרור לא נגמר עם חמאס. הוא רק מחכה מתחת לפני השטח ומתכונן לסיבוב הבא.

אזהרה לישראל ולארה"ב: התיעוד שדלף לאחר הפסקת האש מוכיח שהפסקות האש הן רק שלב בבניית כוח חמור יותר. הטרור הערבי איננו ארגון אלא זהות קיומית שתצמיח גרסה קטלנית יותר מחמאס.

בזמן שישראל וארצות הברית מדברות על רגיעה והפוגות הומניטריות, ההקלטה שפורסמה אחרי הפסקת האש חושפת אמת ברורה: האויב לא רוצה שקט אלא מנצל כל רגע כדי להתארגן לסבב הבא. הטרור לא ייעלם עם פירוק חמאס הוא עובר מוטציה קטלנית ומעמיק את שורשיו.

אנחנו לא חמאס, אנחנו נהיה חמאס

המסר המרכזי והחמור ביותר שמועבר הוא דחייה מוחלטת של כל ניסיון לפירוז. בעבורם הנשק הוא לא אמצעי אלא חלק מהזהות. כל דיבור על פירוז הוא אשליה מסוכנת.

הקלטה מדגישה את מה שכל מי שמכיר את המזרח התיכון מבין: אי אפשר להפריד בין חמאס לבין החברה שמזינה אותו. גם אם הארגון ייחלש, התודעה תישאר ותתחזק.

המשמעות ברורה כל צעיר בעזה הופך לחלק ממנגנון הטרור, גם בלי מדים ובלי דגל.המלחמה איננה נגד ארגון אלא נגד אידיאולוגיה שמקדשת רצח.

האיום הקיומי: משהו קשה יותר ייצא מתחת לאדמה

המסר הזה הוא לא רק סיסמה, אלא אזהרה ישירה. ניסיון לפרק את ארגון הטרור חמאס רק יוביל לצמיחת גרסה קיצונית ואכזרית עוד יותר. תושבי הרצועה אף מזלזלים בישראל ובארצות הברית: שישראל וארה"ב יעשו מה שהם רוצים מתוך ביטחון מוחלט שגל הטרור הבא כבר בדרך.

התיעוד שפורסם לאחר הפסקת האש ממחיש כי האויב העזתי לא מכיר בשום רגיעה או הפסקה כלשהי שאינה כוללת את המשך חופש הפעולה לטרור. הדרך היחידה להגן על יישובי הדרום והנגב היא לא בהפוגות שמולידות מפלצות חדשות מתחת לאדמה, אלא בהכרעה צבאית מוחלטת ופירוז מלא של הרצועה ללא פשרות.