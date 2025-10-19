שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב להפרת הסכם הפסקת אש בידי ארגון הטרור: "חמאס ילמד היום בדרך הקשה כי צה"ל נחוש להגן על חייליו ולמנוע כל פגיעה בהם"

שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב היום (ראשון) לפני זמן קצר להפרת הסכם הפסקת אש בידי ארגון הטרור: "חמאס ילמד היום בדרך הקשה כי צה"ל נחוש להגן על חייליו ולמנוע כל פגיעה בהם.

השר הוסיף: "הנחינו את צה"ל לפעול בעוצמה מול מטרות טרור של החמאס בעזה. החמאס ישלם מחיר כבד על כל ירי והפרה של הפסקת האש ובמידה והמסר לא יובן – עוצמת התגובות תלך ותגבר".

מוקדם יותר ארגון הטרור חמאס הודעה רשמית בנוגע להפרת הסכם הפסקת האש, ומסר: "אנו מדגישים את מחויבותנו המלאה ליישם את כל מה שהוסכם, בראש ובראשונה הפסקת האש בכל אזורי רצועת עזה, ואין לנו ידיעה על אירועים או עימותים באזור רפיח, שכן אלו אזורים אדומים שנמצאים תחת שליטת הכיבוש, והקשר מנותק עם שאר הקבוצות שלנו שם מאז חזרת המלחמה במרץ השנה".

"ואין לנו מידע אם הם נפלו או שעדיין בחיים מאז אותו תאריך, ולכן אין לנו קשר לאירועים המתרחשים באזורים אלו ואיננו יכולים לתקשר עם אף אחד מלוחמינו שם אם עדיין יש מישהו מהם בחיים".

נזכיר כי מוקדם יותר היום, הפסקת האש הופרה על ידי חמאס. כאשר פורסם על אירוע בדרום רצועת עזה. כלי רכב צבאי, כלל הנראה דחפור, עלה על מטען באזור רפיח.

מבדיקה ראשונית עולה כי הכלי שנע בדרום הרצועה ספג פיצוץ, ככל הנראה בעקבות מטען אם כי ייתכן כי נורה לעברו טיל RPG. בנוסף נבדק דיווח על ירי צליפה לעבר הכלי ההנדסי. בעקבות הפיגוע, צה"ל החל לתקוף יעדים של חמאס בדרום הרצועה.