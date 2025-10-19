הרב הראשי לישראל הרב קלמן ביקר בבית החולים שיבא תל השומר, במחלקת השבים, ונפגש עם שורדי השבי ששוחררו משבי ארגון הטרור אחרי 738 יום

הרב הראשי לישראל הרב קלמן ביקר היום (ראשון) בבית החולים שיבא תל השומר, במחלקת השבים, ונפגש עם שורדי השבי ששוחררו משבי ארגון הטרור אחרי 738 יום.

במהלך הביקור שוחח הרב הראשי עם בר קופרשטיין ושגב כלפון, ששיתפו אותו בהתמודדותם בתקופת השבי וברגעים הקשים שעברו. הרב בר חיזק את רוחם, הביע הערכה עמוקה לאומץ ליבם ולכוחות הנפש שגילו, ואמר כי עם ישראל כולו נושא אותם בלבו ומתפלל להחלמתם השלמה.

עוד באותו נושא מרגש: החטוף בר קופרשטיין נפגש עם מפקדו מה-7 באוקטובר 15:50 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

הרב בר אמר לשורדי השבי: "אנו מודים לבורא עולם על שיבת כל החטופים החיים לביתם, ומרכינים ראש מול כאבן של המשפחות שיקיריהן לא שבו. ליבנו עם משפחות הקדושים שגופות יקיריהן עדיין מוחזקות בידי המרצחים בעזה. על כולנו מוטלת החובה הלאומית והמוסרית לפעול עד אשר יובאו כולם לקבר ישראל בכבוד הראוי להם".