כאן 11 מכריזים על חזרתן של שתי תוכניות ריאליטי אהובות – בערב אחד! היום בערב (ראשון) חוזרת לעונה חדשה גם "בואו לאכול איתי" וגם "הזירה". צפו בהצצות

בואו לאכול איתי, תוכנית הקאלט האהובה שכבשה את לב הקהל, חוזרת לעונה חדשה ומשובחת במיוחד ב-כאן 11. התוכנית, מהפופולריות ביותר על המסך, מבטיחה ערבים מלאי טעמים, צחוק ורגעים מפתיעים. האם "דוקטור צחוק" יצליח להרים את מצב הרוח למשתתפים? מי האמן שמתחבר עם שמות כמו ליאונרדו דיקפריו וקים קרדשיאן? ולראשונה בתולדות התוכנית – צפויה "ארוחה לא מבושלת" לצד ארוחת כריסמס חגיגית שתוסיף טוויסט חגיגי לעונה.

צפו בהצצה – "בואו לאכול איתי":

התוכנית עולה הערב (ראשון), ותשודר בימים ראשון עד חמישי, בשעה 21:30 ב-כאן 11 וב-כאן BOX.

הריאליטי הנוסף שחוזר – הזירה

ומיד לאחר מכן, הזירה חוזרת בעונה חדשה. השעשועון של כאן 11 מגיע לעונה שלישית עם פרס מובטח של 200 אלף שקלים. בהנחיית רשף לוי, התוכנית מבטיחה מתח, התרגשות ותחרות צמודה. גם "הזירה" תשודר מדי ערב, החל מהערב, מיד אחרי "בואו לאכול איתי", ב-כאן 11 וב-כאן BOX.

צפו בהצצה – הזירה: