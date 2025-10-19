בעקבות מינויו של צורי סיסו לתפקיד קונסול ישראל במיאמי, ראש הממשלה בנימין נתניהו מינה כעת את דוד שרן כממלא מקום מנכ"ל הליכוד

חילופי שלטון: בליכוד הודיעו היום (ראשון) כי ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט למנות את דוד שרן כממלא מקום מנכ"ל המפלגה. שרן ייכנס לתפקיד במקומו של צורי סיסו, שמונה לתפקיד קונסול ישראל במיאמי.

"דוד שרן הוא איש ליכוד ותיק שצמח מתוך התנועה ושימש בעברו כראש הסגל של ראש הממשלה, ראש הלשכה ומזכיר בקצ״א" נאמר בהודעה על המינוי. "אנו מאחלים לדוד שרן הצלחה במילוי תפקידו".

כאמור, הממשלה אישרה מוקדם יותר היום את מינויו של סיסו לתפקיד הקונסול הכללי של ישראל במיאמי. סיסו יחליף בתפקיד את מאור אלבז סטרינסקי, שסיים את כהונתו ביולי האחרון אחרי 4 שנים. בחודשים האחרונים אופיר אקוניס, הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, שימש במקביל גם כממלא מקום הקונסול בפלורידה.