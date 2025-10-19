"החלום שלי היה ללדת שנים עשר בנים ולקרוא לכולם על שם לוחמי ההתנגדות" כך אומרת אישה עזתית בסרטון אופייני, שמראה שהערבים בעזה תומכים בחמאס

בעוד בישראל מדברים על הפסקת אש ודיונים הומניטריים סרטונים שפורסמו בתחילת המלחמה מעזה מראים בדיוק עם מי יש לנו עסק הקולות מתוך הרחוב הערבי ברצועה מבהירים שאין שם אזרחים תמימים כמעט כל בית שייך לארגוני הטרור.

בסרטון הראשון נשמעת אישה עזתית אומרת: "בכל בית בעזה יש לוחם, כל מי שנמצא בבית שייך לסראיא אלקודס. ישראל אם תרצה יכולה להרוג שני מיליון בני אדם, כי כל בית ברצועה הוא בית של התנגדות".

בסרטון נוסף מוסיפים תושבים בעזה: "כל בית בעזה שייך לחמאס או לסראיא אלקודס. ישראל אם חשבה שתוכל לחסל את חמאס, היא טועה. כל אחד מאיתנו חמאס".

בסרטון אחר נשמע צעיר אומר בגאווה: "אלחמדולילה כולנו רוצים את ההתנגדות ואנחנו עם ההתנגדות. לא ניכנע גם אם נצטרך להכות בראש של נתניהו. הכול בידי אללה"

הקטע הקיצוני ביותר מגיע מאישה עזתית שמדברת בגאווה על חלום חייה: "החלום שלי היה ללדת שנים עשר בנים ולקרוא לכולם על שם לוחמי ההתנגדות. הם מגנים על הכבוד שלנו על הדת שלנו ועל המולדת שלנו. איך אפשר לקרוא להם טרוריסטים? הם מאיתנו. הם האחים שלנו. הבנים שלנו. אני נשבעת, זה חלום חיי! שכל אחד מהבנים שלי יהיה לוחם התנגדות!".

ובהמשך היא מוסיפה: "אני עומדת באוהלים בלי נשק. ואם היהודים גברים שיבואו בלי נשק ויתמודדו איתי. אני רוצה להביא שנים עשר ילדים ואף אחד מהם לא יהיה משהו אחר, חוץ מלוחם". אלה לא אזרחים תמימים, אלא דור של שנאה.

הסרטונים האלו שצולמו בתחילת המלחמה, מראים עד כמה עמוק השורש של אידיאולוגיית הטרור בעזה. נשים, גברים וצעירים מדברים באותו קול – כולנו התנגדות. בעוד העולם מדבר על הפסקת אש האמת ברורה מי שחולם להביא לעולם שתים עשרה ילדים רק כדי שיהיו מחבלים לא רוצה שלום אלא המשך של שנאה ומלחמה.