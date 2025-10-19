צה"ל אישר כי מחבלים ירו טילי נ"ט וביצעו ירי לעבר כוחות צה"ל, בתגובה החלו תקיפות מהאוויר ומהקרקע במרחב רפיח

צה"ל אישר מוקדם יותר היום (ראשון), מחבלים מארגון הטרור חמאס ירו טילי נ"ט וביצעו ירי לעבר כוחות צה"ל, בתגובה להפרת הפסקת האש צה"ל החל בתקיפות מטוסי קרב של חיל האוויר ובירי ארטילרי במרחב רפיח להסרת איום, והשמידו מספר פירים מבצעיים ומבנים צבאיים בהם זוהתה פעילות של מחבלים.

מצה"ל נמסר כי מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש, צה"ל יגיב בעוצמה. מוקדם יותר פורסם כי הפסקת האש הופרה על ידי חמאס. דיווח ראשוני על אירוע בדרום רצועת עזה. כלי רכב צבאי, כלל הנראה דחפור, עלה על מטען באזור רפיח.

עוד באותו נושא הפסקת האש הופרה: חמאס תקף כלי הנדסי ברפיח; צה"ל משיב אש 11:08 | קובי פינקלר 3 0 😀 👏

מבדיקה ראשונית עולה כי הכלי שנע בדרום הרצועה ספג פיצוץ, ככל הנראה בעקבות מטען אם כי ייתכן כי נורה לעברו טיל RPG. בנוסף נבדק דיווח על ירי צליפה לעבר הכלי ההנדסי.

נזכיר כי בהתאם להפסקת האש, צה"ל נסוג לקו הצהוב והוא שולט על השטח הקרוב לשטח ישראל ברצועה. בנוסף הוכנסו מאות משאיות סיוע. חמאס שחרר 20 חטופים חיים ועוד כ-10 חטופים חללים, ובידיו עדיין 16 חללים, מה שמהווה הפרה נוספת של הפסקת האש.