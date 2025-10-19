היועצת המשפטית לממשלה התייחסה להצעות החוק לביטול נבחרת הדירקטורים וטענה כי הן "פוגעות בציבור, והופכות את החברות הממשלתיות למאגר של משרות לשם מינוי מקורבים"

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הגיבה להצעות החוק שצפויות לעלות היום (ראשון) בוועדת שרים לחקיקה, אשר קוראות לבטל את נבחרת הדירקטורים ולאפשר שליטה פוליטית במינויי החברות הממשלתיות. בחוות הדעת שפרסמה מיארה התנגדה לקידום ההצעות, אשר לדבריה פוגעות בציבור ובחברות.

"הצעות החוק פוגעות בציבור. הן הופכות את החברות הממשלתיות למאגר של משרות לשם מינוי מקורבים" אמרה מיארה. "ההצעות פוגעות במקצועיות הניהול של החברות ויפגעו בתפיסת אמינותן ומקצועיותן בסביבה העסקית התחרותית בארץ ובחו״ל. קידום החוקים ישפיע באופן ישיר על התוצאות העסקיות של החברות, על כלכלת ישראל, ועל איכות השירותים החיוניים הניתנים לאזרחים דרך החברות הממשלתיות".

לדבריה, "תכליתה של החברה הממשלתית היא השאת רווחים עבור בעלי מניותיה – הציבור בכללותו. השינויים המוצעים בהצעות, אם יקודמו, יובילו לפגיעה אנושה בניהול החברות הממשלתיות ויסבו להן נזק כלכלי של ממש, שישפיע לרעה על הציבור כולו".

"השינויים המוצעים בתנאי הכשירות ובדרך המינוי של יו"ר הוועדה מעלים חשש לפגיעה במקצועיות של הוועדה וליצירת תלות של הוועדה בשר, תוך פגיעה קשה ביכולת של יו"ר הוועדה לפעול באופן עצמאי בביצוע תפקידו" הסבירה היועמ"שית. "שינויים אלו בהגדרתן של זיקות של המועמד לחברי הממשלה יביאו להרחבת הפתח למינויים של מקורבים לשר הממונה ולחברי הממשלה לתפקידי דירקטורים ומנכ"לים בחברות ממשלתיות. לאור כל האמור, אנו סבורים כי יש להתנגד להצעת החוק הפרטית, ולדחות את הדיון בהצעה הממשלתית עד להשלמת עבודת התיאום והליבון המתחייבת של כלל הגורמים הממשלתיים הרלוונטיים".