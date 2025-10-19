מחפשים טיול פריחה מיוחד לסתיו? פריחת החלמוניות והסתווניות ברכס בשנית שברמת הגולן מציעה מסלול טיול קל, נוף מרהיב ופריחה נדירה שקוראת לכם לבוא עכשיו

פריחת החלמונית והסתוונית: צבעי הסתיו בגולן

מזג האוויר קריר יותר ומתאים לטיולים בחיק הטבע. כדאי לנצל את העונה הקצרה ולמהר לפגוש בפריחת הגיאופיטים – צמחי הפקעות, המגיחים מהאדמה ומבשרים לנו על שינויי מזג האוויר. החצב הקדים את כולם וכבר פורח מאמצע אוגוסט, עמודי הפריחה המרשימים שלו נפוצים ומפארים את כל הארץ. עכשיו הגיע תורן של החלמונית והסתוונית.

יופי נדיר ברכס בשנית

ברשות ניקוז ונחלים כינרת אומרים כי הטיול מומלץ, בוודאי במזג האוויר הנהדר במרומי רכס הבשנית, שם פורחות זו לצד זו החלמונית הגדולה וסתווניות תשבץ, שני מיני גיאופיטים נדירים (צמחים בעלי בצל ופקעת), מהמרשימים שבפרחי ארצנו.

למרות גודלם הקטן, הם זוהרים ביופיים: החלמונית בפריחה צהובה עזה הדומה לחלמון, ומכאן שמה של הפרח, וסתוונית התשבץ, מין נדיר של סתווניות, הצומח בישראל על תלי געש בודדים בצפון הגולן. צבעה ורוד עז ועל גבי עלי הכותרת שלה מצוירת דוגמת משבצות, ומכאן שמה. צבעי הצהוב והוורוד על רקע האדמה החרבה של הקיץ וסלעי הבזלת הכהים, יוצרים אסתטיקה נהדרת ומרעננת.

כתמי פריחה ייחודיים

אחד ממאפייני הפריחה של החלמונית הוא ההופעה ב"כתמים", כלומר, למרות נדירותן של החלמוניות, הפריחה מופיעה בנקודות מאוד מסוימות וקבועות, כך שחובבי הפריחה יודעים היכן אפשר למצוא אותן. אחת מנקודות הפריחה המפורסמות של החלמונית היא רכס בשנית בצפון הגולן, הנחשב למסלול הטיול הסתווי מהיפים במסלולי הגולן. מועדי הפריחה לכל "כתם" פריחה של חלמוניות שונה; ברכס בשנית הן פורחות במהלך חודש אוקטובר. את הראשונות אפשר לפגוש ממש עכשיו ואת האחרונות בסופו.

מסלול הטיול ברכס בשנית

המסלול מתחיל בתחילת מקטע 'שביל הגולן' היורד אל הכפר הצ'רקסי הנטוש ג'ווייזה. זהו שביל הליכה היורד דרומה בין עצי האלון הפזורים על הרכס. סמוך לנקודת ההתחלה של המסלול ניתן להבחין בריכוזי פריחה של החלמונית.

אם חשקה נפשכם במסלול ארוך יותר, המשיכו דרומה כקילומטר; המסלול מתחיל לרדת במתינות לכיוון דרום-מערב. בהמשך, חוצים שביל ג'יפים המוביל לישוב אלוני הבשן. לאחר המפגש עם שביל הג'יפים, המסלול הופך פתוח יותר וחשוף יותר לשמש. המסלול מסתיים בסמוך לחורבות הכפר הצ'רקסי ההרוס ג'ווייזה, כאשר השביל פונה מערבה ונפגש עם כביש 98 כקילומטר דרומית לכניסה לישוב אלוני הבשן.

דרגת קושי: קלה-בינונית.

איך מגיעים?

עולים לרמת הגולן בכביש 98, לכיוון מושב אלוני הבשן. כ-1,700 מטרים מצפון לכניסה לאלוני הבשן, יש לשים לב לפנייה מזרחה: הבאים מדרום יפנו ימינה, והבאים מצפון יפנו שמאלה. הפנייה היא לכביש צר ועקלקל העולה לרכס בשנית. תחילת המסלול בציר העלייה לרכס בשנית, במפגש עם ציר גישה פנימי ל"הר חזק" (נ"צ 229600/273300).

מחנים את הרכב בחניון בסמוך לשילוט גדול של "שביל הגולן" ועוברים במעבר מסודר דרך 'גדר הבקר' אל שטח שמורת חזקה. מנקודה זו נצמדים לסימון מסלול שביל הגולן לכיוון מערב.

שימו לב שלא לדרוך על החלמוניות ולהשאיר את המקום נקי לבאים אחריכם.

הפריחה קצרה, אל תפספסו.