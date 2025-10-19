מוזיאון הלובר בפריז נסגר למבקרים עד להודעה חדשה בעקבות שוד שהתרחש במקום, כשהמשטרה פתחה בחקירה לבירור הנסיבות

אירוע חריג בצרפת: מוזיאון הלובר הודיע כי נסגר למבקרים היום (ראשון), זאת בעקבות שוד שהתרחש במקום. בהודעה הרשמית נאמר כי המוזיאון המפורסם ישאר סגור עד להודעה חדשה, עקב "נסיבות יוצאות דופן".

במשטרה המקומית אמרו כי נפתחה חקירה לבירור נסיבות האירוע. בשלב זה לא ניתנו פרטים רשמיים על אופן ביצוע השוד או מה נגנב מהמוזיאון, אך בכלי התקשורת הצרפתית דווח כי קבוצת שודדים פרצה למתחם בשעות הבוקר וגנבה תכשיטים של נפוליאון בונפרטה ורעייתו ג'וזפין שהוצגו שם. ככל הנראה, הגנבים נכנסו לבניין דרך אזור שבו מבוצעים שיפוצים, וניצלו מעלית משא כדי להגיע ישירות ל"גלריית אפולו" – שם הם שברו את חלונות המיצגים וגנבו תשעה פרטים מהאוסף התכשיטים ההיסטורי.

שרת התרבות של צרפת, ראשידה דאטי, אמרה כי היא הגיעה למקום ומתעדכנת על פרטי האירוע מהנהלת המוזיאון והמשטרה. עוד ציינה כי לא דווח על נפגעים – אך השודדים הצליחו להימלט מהמוזיאיון, והמשטרה מנהלת מצוד אחריהם כעת.