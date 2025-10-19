עם סיום תהליך הזיהוי, הותר לפרסום כי סונטאיה אוקארסרי ז"ל הוא החלל החטוף השני שגופתו הושבה לישראל, לצד רונן אנגל ז"ל. אוקארסרי, אזרח תאילנדי, נרצח ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לרצועה

הותר לפרסום: לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית, בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, נציגי צה"ל הודיעו כעת (ראשון) למשפחתו של החלל החטוף סונטאיה אוקארסרי כי יקירם הושב לישראל והושלם זיהויו. אואקרסי הוא החלל החטוף השני שהושב אמש על ידי חמאס, לצד רונן אנגל שזוהה מוקדם יותר היום.

אוקארסרי היה אזרח תאילנדי, שעבד במשך שמונה שנים כפועל חקלאות בקיבוצי ישראל – תחילה בצפון, ולאחר מכן בבארי. "הוא היה אדם שקט, מרוכז בעבודתו, אך שמר על קשר יומיומי עם אמו אמורן ובתו הקטנה קאימוק" סיפרו במטה משפחות החטופים. "חוזה עבודתו בישראל עמד להסתיים באוקטובר 2023, והוא כבר תכנן את חזרתו לתאילנד. אוקארסרי ז״ל היה בין עשרות העובדים הזרים שנרצחו במתקפת הטרור על קיבוץ בארי".

בצה"ל אמרו כי "על פי המידע והמודיעין העומד לרשותנו, סונטאיה אוקארסרי ז״ל, בעל אזרחות תאילנדית, נרצח על ידי ארגון הטרור חמאס ב-7 באוקטובר 2023 וגופתו נחטפה לרצועת עזה. סונטאיה ז״ל, בן 30 במותו, נחטף ממטעי קיבוץ בארי – וב-16 במאי 2024 נקבע מותו. צה״ל משתתף בצער המשפחה, ממשיך להשקיע את כלל המאמצים בהשבת החטופים החללים ונערך להמשך מימושו של ההסכם".

"ממשלת ישראל משתתפת בצערה הכבד של משפחת אוקארסרי, של העם התאילנדי ושל כל משפחות החטופים החללים" נמסר מלשכת רה"מ. "הממשלה וכלל מערך השו"נ של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם".

בהודעת לשכת ראש הממשלה התייחסו גם להפרות ההסכם מצד חמאס. "ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם" אמרו. "לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את החטופים החללים כולם, עד האחרון שבהם".