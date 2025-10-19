הכוכב הבריטי טומי רובינסון סייר בשומרון יחד עם יוסי דגן והשר שיקלי. יוסי דגן אמר לו: "אנחנו הפתיח- אתם הסטייק, הריבונות כאן היא הביטחון גם של אירופה"

הכוכב הבריטי טומי רובינסון סייר בשומרון יחד עם יוסי דגן והשר שיקלי. יוסי דגן אמר לו: "אנחנו הפתיח- אתם הסטייק, הריבונות כאן היא הביטחון גם של אירופה". השר שיקלי: "רוצים ריבונות על כל שטחי C". טומי רובינסון: "סולידרי עם השומרון – מעליב שהמיסים שלנו משלמים לרוצח צאלה גז".

טומי רובינסון, כוכב עולה באנגליה, שהוביל צעדות המליונים אל מול הטרור האיסלאמי הרדיקלי בבריטניה, ונחשב לכוח ציבורי עולה במערכת הפוליטית,

השלים הבוקר (יום א') ביקור במועצה האזורית שומרון. רובינסון והביע סולידריות עם השומרון.

במהלך הביקור סייר רובינסון, יחד עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן ושר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי, ב'מרפסת המדינה' ביישוב פדואל. שם בתצפית על מרכז הארץ יוסי דגן ראש מועצת שומרון נתן לרובינסון סקירה על המותניים הצרות של המדינה ועל החשיבות הבטחונית האסטרטגית וההיסטורית של השומרון.

השר עמיחי שיקלי שר התפוצות אמר: "אנחנו רוצים ריבונות מלאה על שטחי C ועל השטחים הפתוחים ולא רק על היישובים עצמם. אחד המיתוסים הגדולים זה קולוניאליזם, כאן יש את מזבח יהשע משם יהשע בן נון נכנס לארץ ישראל, זה לא רחוק מכאן, שם הוא בונה מזבח, ויש מלחמה על האתרים הארכיאולוגים האלו והרשות הפלסטינית מגיעה עם בולדוזרים לאתרים הארכיאולוגים האלו כדי להרוס את אתרי המורשת היהודית, התנ"כית בשומרון".

דגן: "הביטחון שלנו – הביטחון של אירופה"

יוסי דגן ראש מועצת שומרון אמר לרובינסון:"הביקור שלך כאן הוא מאוד חשוב. אחרי שנמצאים פה, ורואים את הכול מבינים למה אומרים שיהודה ושומרון הם חגורת הביטחון של ישראל". עוד אמר דגן לרובינסון: "הריבונות שלנו כאן היא הבטחון של אירופה. בסופו של דבר באנגליה ובאירופה צריכים לדעת שאנחנו האפריטיף אבל אתם לצערנו הסטייק של האסלאם הרדיקלי"

טומי רובינסון הביט יחד עם השר שקלי וראש מועצת שומרון לעבר מישור החוף מהמרפסת של המדינה ואמר: "אני בסולידריות אתכם, כשאני עומד כאן, ברור מדוע ישראל צריכה לשלוט בשטח. קל להבין את החשיבות של המקום הזה ואני יודע עם מה אתם מתמודדים, אני מכיר את האיום שאתם עומדים בפניו".

רובינסון ביקש לשמוע את סיפורה של צאלה גז הי"ד, דגן הסביר לרובינסון כי 'הרשות הפלסטינית' משלמת משכורות, פי 5 מהמשכורת של מורה ברשות הפלסטינית, למי שרוצח יהודי, ולכן הרוצח של צאלה גז הי"ד שירה בה כשהייתה בדרך לחדר לידה מתוגמל על כך. לאחר ששמע את הדברים, רובינסון הזדעזע ואמר: "הדבר המעליב ביותר הוא שאנחנו, אזרחי אנגליה ואירופה משלמים במיסים שלכם את המשכורת לאותו רוצח שרצח את צאלה גז. אשה שהייתה בדרכה ללדת בבית החולים. ומעליב יותר שצרפת ובריטניה הכירו ברשות הפלסטינית שמשלמת לרוצחים.