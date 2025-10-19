החגים נגמרו, הילדים חזרו למסגרות, ואנחנו נכנסים לתקופת חורף ארוכה בלי הרבה אירועים מיוחדים. האומנם? למי שעדיין מחפשים חידוש ועניין ריכזנו עבורכם את חדשות התיירות והתרבות של השבוע

נגמרו החגים, ואוקטובר 2025 מביא עימו שפע של חידושים בתחומי התרבות, התיירות והצרכנות בישראל. ממזוודות מתקפלות בסטייל בינלאומי ועד פסטיבלי סרטים תחת כיפת השמיים, השבוע הזה מלא בהשראה לכל מי שמחפש חוויות חדשות, מוצרים חדשניים או חופשה יוקרתית. הנה סקירה מקיפה של האירועים והמוצרים הבולטים, כדי שלא תפספסו כלום.

תיירות: חוויות יוקרה ופסטיבלים ייחודיים

Six Senses Shaharut: בין עשרת המלונות המובילים במזרח התיכה

ריזורט Six Senses Shaharut בערבה נבחר לאחד מעשרת המלונות המובילים במזרח התיכון בסקר Condé Nast Traveler 2025. ממוקם 45 דקות מאילת על פני 188 דונם, הריזורט מציע 60 סוויטות ווילות בסינרגיה עם הנוף המדברי, עם דגש על קיימות ואירוח הוליסטי. מנכ"ל המלון, בריאן גרדינר, ציין: "אנו גאים ונרגשים על הבחירה ב-Six Senses Shaharut לאחד מעשרת המלונות המובילים במזרח התיכון מצד קוראי Condé Nast Traveler."

פסטיבל הסרטים בחיפה 2025: "ברנינג מן" זוכה בפרס הישראלי

פסטיבל הסרטים הבינלאומי ה-41 בחיפה הסתיים עם ניצחון של הסרט "ברנינג מן" כסרט הישראלי הטוב ביותר. הפסטיבל, שהציג יצירות מקומיות ובינלאומיות, ממשיך לבסס את מעמדו כמרכז תרבותי מוביל. חובבי קולנוע המחפשים פסטיבלי סרטים בישראל ימצאו כאן השראה.

פסטיבל הסרטים בערבה: קולנוע תחת כוכבים

הפסטיבל הבינלאומי ה-14 בערבה, שייערך בשמורת עשוש ליד צוקים, מציע חוויה קולנועית ייחודית עם 30 סרטים תחת כיפת השמיים. התוכנית כוללת בכורות, קלאסיקות משוחזרות, סרטים לילדים ונוער, ותערוכת צילומים בגלריה עשוש. הסרטים חוקרים נושאים כמו הגירה והיסטוריה, ומושכים מאות תלמידי קולנוע.

תרבות: אמנות, תיאטרון ומוזיקה שמרגשים את הנפש

The L Gallery בתל אביב: תערוכת "Unfolded" של יבגני מרמן

גלריה חדשה, The L Gallery, נפתחת ברחוב אחד העם 13 בתל אביב עם תערוכת היחיד "Unfolded" של האמן הישראלי יבגני מרמן. התערוכה, שתוצג עד 15 בדצמבר 2025, חוקרת היסטוריות הגירה דרך ציורים, מיצבים וחומרים ממוחזרים כמו אוהלים צבאיים. יצירות כמו MeNotMe ו-Bilder Atlas משלבות דיו יפני וצבעי שמן ליצירת מתח חזותי.

תיאטרון הסימטה: "רק בשמחות" מביא הומור לחופה

תיאטרון הסימטה מציג את "רק בשמחות", קומדיה משפחתית על סודות שצצים רגע לפני חתונה. עם רגעים לא צפויים והפתעות, ההצגה מבטיחה צחוק וחיבור רגשי – מושלם למי שמחפש קומדיות תיאטרון.

קונצרט קדושה: תזמורת הבארוק ירושלים משחזרת היסטוריה

תזמורת הבארוק ירושלים פותחת עונה עם קונצרט "קדושה", הכולל ביצועים נדירים למוזיקת קודש יהודית מהמאות ה-17 וה-18, משוחזרת מפנקסי חזנים מאמסטרדם. היצירות, כולל מנגינות של פייטרו לוקטלי, יבוצעו לראשונה על במה ויוקלטו בעתיד. חובבי מוזיקה קלאסית ימצאו כאן חוויה ייחודית.

מיצב "בעין הסערה": מסע רגשי סביב הכנרת

מוזיאון אדם בגליל מציג את המיצב "בעין הסערה: מסע מסביב לכנרת" של אריאן ליטמן, עבודת וידאו על אימהות ואובדן, בהשתתפות ליאת פרידמן ולילא עבאס, אמהות לחללים בעזה. המיצב, בסיוע מועצת הפיס, מציע חוויה עוצמתית למי שמחפש מוזיאונים בגליל.

צרכנות: חדשנות ישראלית כובשת את העולם

מזוודות ROLLINK MONO: עיצוב מינימליסטי ופונקציונליות מתקדמת

מותג המזוודות הישראלי-בינלאומי ROLLINK, שמופץ ביותר מ-30 מדינות כולל ארה"ב, יפן ואוסטרליה, משיק את סדרת MONO – קולקציה מוגבלת של מזוודות מתקפלות בשלושה גדלים וצבעים מונוכרומטיים. הסדרה, שזכתה לפרסים כמו "המזוודה הקשיחה הטובה בעולם", משדרגת את דגם SPINNER 360 עם עמידות גבוהה, משקל קל במיוחד וגלגלים כפולים עם סיבוב 360° לניוד שקט. ה-MONO מתאימה לנוסעים תכופים ומשלבת עיצוב מינימליסטי בהשראת בתי אופנה עולמיים, מה שהופך אותה למוצר חובה למי שמחפש מזוודות קלות לטיסות.

בקבוקי ASOBU BESTIE: שותפים אופנתיים להרפתקאות יומיומיות

חברת ASOBU הבינלאומית מציגה את סדרת BESTIE – 12 דגמי בקבוקים תרמיים בעיצובי בעלי חיים ודמויות אגדות. הבקבוקים, ששומרים על קור עד 24 שעות ועל חום עד 12 שעות, עשויים נירוסטה כפולה ומתאימים לעבודה, ספורט או טיולים. ה-BESTIE מציע חיבור רגשי ואישי, והופך כל לגימה להצהרה אופנתית.

ליראק פריז: ג'ל קרם Lift Integral לעור זוהר ומוצק

מותג הדרמוקוסמטיקה ליראק פריז משיק את ג'ל קרם Lift Integral לעור מעורב עד שומני, עם 97% רכיבים טבעיים. בהשראת ארכיטקטורה, הקרם מחזק קולגן ואלסטין באמצעות פטנטים כמו תמצית צבעוני שחור וחומצה היאלורונית משולשת, ומבטיח מראה מתוח וזוהר מגיל 20.