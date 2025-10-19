ברקע ההפרות של ההסכם בידי ארגון הטרור חמאס השר לביטחון לאומי, ותקיפת כלי הנדסי של צה"ל, איתמר בן גביר קרא הבוקר (ראשון) לראש הממשלה בנימין נתניהו לחדש את הלחימה: "את ארגון הטרור הנאצי יש להשמיד עד תום – ויפה שעה אחת קודם". גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ הצטרף לקריאה וכתב: "מלחמה!"
דבריו המלאים: "אני קורא לראש הממשלה להורות לצה"ל על חידוש מלא של הלחימה ברצועה במלוא העוצמה. דמיונות השווא שחמאס יהפוך את עורו, או שאפילו יעמוד בהסכם שעליו הוא חתם, מתבררים כצפוי כמסוכנים לביטחוננו. את ארגון הטרור הנאצי יש להשמיד עד תום – ויפה שעה אחת קודם".
מוקדם יותר דווח כי הפסקת האש הופרה על ידי חמאס. דיווח ראשוני על אירוע בדרום רצועת עזה. כלי רכב צבאי, כלל הנראה דחפור, עלה על מטען באזור רפיח.
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
יגאל
אתה בד"כ מורה לראד הממשלה!!! זה מתיחס גם לארגוני טרור יהודיים?12:37 19.10.2025
בנימין
אני תומך בבן גביר בכל מאודי, חמאס לא ייעלם אם לא נשמיד אותו עד תום, כמו שהוא אומר.13:22 19.10.2025
הפסקת האש הזאת רק נותנת לחמאס זמן להתארגן מחדש, בן גביר צודק שצריך להשמיד אותם עכשיו, לא מחר, ולא לדחות את זה יותר.
אריק
בן גביר צודק לגמרי, חמאס זה אויב נאצי שצריך למחוק אותו מהמפה לפני שהם יפגעו בעוד חפים מפשע.13:09 19.10.2025
