בן גביר קרא לראש הממשלה בנימין נתניהו לחדש את הלחימה: "את ארגון הטרור הנאצי יש להשמיד עד תום – ויפה שעה אחת קודם"

ברקע ההפרות של ההסכם בידי ארגון הטרור חמאס השר לביטחון לאומי, ותקיפת כלי הנדסי של צה"ל, איתמר בן גביר קרא הבוקר (ראשון) לראש הממשלה בנימין נתניהו לחדש את הלחימה: "את ארגון הטרור הנאצי יש להשמיד עד תום – ויפה שעה אחת קודם". גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ הצטרף לקריאה וכתב: "מלחמה!"

דבריו המלאים: "אני קורא לראש הממשלה להורות לצה"ל על חידוש מלא של הלחימה ברצועה במלוא העוצמה. דמיונות השווא שחמאס יהפוך את עורו, או שאפילו יעמוד בהסכם שעליו הוא חתם, מתבררים כצפוי כמסוכנים לביטחוננו. את ארגון הטרור הנאצי יש להשמיד עד תום – ויפה שעה אחת קודם".

עוד באותו נושא הפסקת האש הופרה: חמאס תקף כלי הנדסי ברפיח; צה"ל משיב אש

מוקדם יותר דווח כי הפסקת האש הופרה על ידי חמאס. דיווח ראשוני על אירוע בדרום רצועת עזה. כלי רכב צבאי, כלל הנראה דחפור, עלה על מטען באזור רפיח.