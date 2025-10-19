חמאס הפר את הפסקת האש. כלי רכב הנדסי של צה"ל עלה על מטען באזור רפיח בדרום רצועת עזה. לאחר מכן נורה לעברו אש נוספת

הפסקת האש הופרה על ידי חמאס. דיווח ראשוני על אירוע בדרום רצועת עזה. כלי רכב צבאי, כלל הנראה דחפור, עלה על מטען באזור רפיח.

מבדיקה ראשונית עולה כי הכלי שנע בדרום הרצועה ספג פיצוץ, ככל הנראה בעקבות מטען אם כי ייתכן כי נורה לעברו טיל RPG. בנוסף נבדק דיווח על ירי צליפה לעבר הכלי ההנדסי.

בעקבות הפיגוע, צה"ל החל לתקוף יעדים של חמאס בדרום הרצועה.

נזכיר כי בהתאם להפסקת האש, צה"ל נסוג לקו הצהוב והוא שולט על השטח הקרוב לשטח ישראל ברצועה. בנוסף הוכנסו מאות משאיות סיוע. חמאס שחרר 20 חטופים חיים ועוד כ-10 חטופים חללים, ובידיו עדיין 16 חללים, מה שמהווה הפרה נוספת של הפסקת האש.