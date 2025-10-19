תושב עפולה בן 41 נעצר בחשד שהונה קורבנות במאות אלפי שקלים תוך מכירת כרטיסי טיסה פיקטיביים לניו יורק, חלק מהקורבנות נתקעו בחו"ל בעקבות ההונאה

תושב עפולה בן 41 נעצר הבוקר (ראשון) בחשד שהונה קורבנות במאות אלפי שקלים תוך מכירת כרטיסי טיסה פיקטיביים לניו יורק, חלק מהקורבנות נתקעו בחו"ל בעקבות ההונאה.

האירוע התחיל בשבועות האחרונים התקבלו במשטרת ישראל עשרות תלונות מאזרחים שונים מכל רחבי הארץ אודות רכישה של כרטיסי טיסה לניו יורק לרגל חגי תשרי שביצעו דרך תושב עפולה בן 41 אך לא קיבלו תמורה לכספם. בחלק מהמקרים נתקעו הנוסעים באתונה בקונקשיין וגילו כי כרטיס ההמשך מזוייף, במקרים אחרים גילו בשדה התעופה כי אין כרטיס על שמם ובמקרים נוספים נתקעו בניו יורק ללא טיסת חזור לארץ.

במהלך החקירה הראשונית הגיעו חוקרי המחוז הצפוני ל-69 קורבנות שונים שרכשו את הכרטיסים באלפי שקלים וסך כל מקרי העוקץ נעמדים בסכום של מעל 400 אלף ש"ח. הבוקר, עם הפיכת החקירה לגלויה, פשטו שוטרי המחוז הצפוני על ביתו של החשוד, ביצעו את מעצרו ובהמשך היום הוא יובא בפני בית משפט השלום בנוף הגליל בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל פועלת במגוון דרכים גם במישור הגלוי וגם במישור הסמוי כנגד עברייני רכוש ומשתמשת בכל האמצעים הטכנולוגים העומדים לרשותה בדגש על עבירות רכוש בהם אדם עשוי למצוא עצמו נופל כלכלית בן לילה, לצד זאת קשה מאד להחזיר את הגלגל לאחור לאחר מקרים מסוג זה ואנו קוראים לציבור להיות ערניים במסירת פרטים מזהים והעברת כספים לגורמים שאינם רשמיים".