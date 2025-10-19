ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף את כוונת הממשלה לשנות את שם המלחמה בעזה ל"מלחמת התקומה", ואמר כי "זו היתה ונשארה מלחמת השבעה באוקטובר. כל הנסיונות למחוק את מה שקרה שם לא יצליחו, כי הסיפור האמיתי נכתב בדם"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב הבוקר (ראשון) להצעת הממשלה לשנות את שם המלחמה מ"חרבות ברזל" ל"מלחמת התקומה", כשבדבריו תקף את ההצעה וטען כי הציבור לא יקרא למלחמה בעזה בשם המוצע.

"הממשלה יכולה לקרוא למלחמת השבעה באוקטובר בכל שם שהיא רוצה, זה לא יעזור לה" אמר לפיד. "זו לא 'מלחמת התקומה', אם כבר אז 'מלחמת האשמה', על שם כל אלה שניסו לברוח מאשמתם ולא הצליחו".

"חוץ מהעבדים הנרצעים בערוץ 14 אף אחד לא יקרא לה 'מלחמת התקומה', מפני שלדניאל פרץ כבר לא תהיה תקומה, וגם לא לענבר הימן" הוסיף. "זו היתה ונשארה מלחמת השבעה באוקטובר, וממשלת השבעה באוקטובר, והאסון של השבעה באוקטובר. כל הנסיונות למחוק את מה שקרה שם לא יצליחו, כי הסיפור האמיתי נכתב בדם".

במקביל, גם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן התייחס להצעה שתובא לאישור הממשלה ואמר כי "החלפת שם המלחמה לא תשנה את המציאות. התקומה של עם ישראל תהיה בבחירות הקרובות".