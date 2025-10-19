ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב הבוקר (ראשון) להצעת הממשלה לשנות את שם המלחמה מ"חרבות ברזל" ל"מלחמת התקומה", כשבדבריו תקף את ההצעה וטען כי הציבור לא יקרא למלחמה בעזה בשם המוצע.
"הממשלה יכולה לקרוא למלחמת השבעה באוקטובר בכל שם שהיא רוצה, זה לא יעזור לה" אמר לפיד. "זו לא 'מלחמת התקומה', אם כבר אז 'מלחמת האשמה', על שם כל אלה שניסו לברוח מאשמתם ולא הצליחו".
"חוץ מהעבדים הנרצעים בערוץ 14 אף אחד לא יקרא לה 'מלחמת התקומה', מפני שלדניאל פרץ כבר לא תהיה תקומה, וגם לא לענבר הימן" הוסיף. "זו היתה ונשארה מלחמת השבעה באוקטובר, וממשלת השבעה באוקטובר, והאסון של השבעה באוקטובר. כל הנסיונות למחוק את מה שקרה שם לא יצליחו, כי הסיפור האמיתי נכתב בדם".
במקביל, גם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן התייחס להצעה שתובא לאישור הממשלה ואמר כי "החלפת שם המלחמה לא תשנה את המציאות. התקומה של עם ישראל תהיה בבחירות הקרובות".
מה דעתך בנושא?
7 תגובות
2 דיונים
לפיד החמור
לפיד החמור איבד את השפיות,הטיפש לא יעבור את אחוז החסימה10:45 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אמסלם עופרה
בתגובה ל: לפיד החמור
מתי יהיה לו שכל 😔😔10:53 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
המלחמה הזו תזכר כמלחמת הדור שנמחק .... אלפי הרוגים , עשרות אלפי פצועים , עשרות אלפי הלומי קרב , מאות קטועי גפיים ולקינוח ... עוד כמה עשרות חיילים מתאבדים .... הנסינות הפאטתיים של נתניהו לשכתב את ההיסטוריה , לא יעזרו ... הנצחון המוחלט הוא מדינה פלסטינית בדרך עם חמאס שכבר עכשיו שולט ברצועה בגבוי המדינות ה"מורכבות" קטאר ותורכיה .... אם היה פרס על ניהול אסטרטגי כושל נתניהו היה זוכה בנובל .... כי אפילו תוכנית הגרעין האיראני חיה פה איתנו עכשיו ...
בתגובה ל: לפיד החמור
המלחמה הזו תזכר כמלחמת הדור שנמחק .... אלפי הרוגים , עשרות אלפי פצועים , עשרות אלפי הלומי קרב , מאות קטועי גפיים ולקינוח ... עוד כמה עשרות חיילים מתאבדים .... הנסינות הפאטתיים של נתניהו לשכתב את ההיסטוריה , לא יעזרו ... הנצחון המוחלט הוא מדינה פלסטינית בדרך עם חמאס שכבר עכשיו שולט ברצועה בגבוי המדינות ה"מורכבות" קטאר ותורכיה .... אם היה פרס על ניהול אסטרטגי כושל נתניהו היה זוכה בנובל .... כי אפילו תוכנית הגרעין האיראני חיה פה איתנו עכשיו ...11:07 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שפוי
ברוך שפטרנו מטמטומו של חלול וריקני. בועדת החקירה נגלה את הנזק שעשית במשך 3 חודשים בלבד.10:44 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
המלחמה הזו תזכר כמלחמת הדור שנמחק .... אלפי הרוגים , עשרות אלפי פצועים , עשרות אלפי הלומי קרב , מאות קטועי גפיים ולקינוח ... עוד כמה עשרות חיילים מתאבדים .... הנסינות הפאטתיים של נתניהו לשכתב את ההיסטוריה , לא יעזרו ... הנצחון המוחלט הוא מדינה פלסטינית בדרך עם חמאס שכבר עכשיו שולט ברצועה בגבוי המדינות ה"מורכבות" קטאר ותורכיה .... אם היה פרס על ניהול אסטרטגי כושל נתניהו היה זוכה בנובל .... כי אפילו תוכנית הגרעין האיראני חיה פה איתנו עכשיו ...
בתגובה ל: שפוי
במערכה העקרית הפסדנו .... ישראל מוקצה בעולם , חרם כלכלי אנשים לא קונים תוצרת ישראלית , חרם אקדמאי לא מזמינים אנשי מדע מובילים להרצאות בחו"ל, חרם על תיירים ישראלים , צווי מעצר בינלאומיים על ראש הממשלה... לגבי ההשגיים שמונה נתניהו הם נכונים בחלקם , בפועל החיזבאללה לא חוסל , וגם לא תוכנית הגרעין האיראני, אפילו החמאס בעזה עדיין עומד על רגליו ואם קטאר ותורכיה ינהלו שם את "היום שאחרי" אני בספק עד כמה החמאס יפגע , המלחמה הזו נוהלה בטפשות רבה .... והתוצאה רק מעידה זאת כאלף עדים....11:08 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ששי
יאיר לפיד בממשלת השינוי שמינו את הנפילים רמטכל ראש שבכ והיועמשית שהאחריות על הידיים שלהם בלבד11:11 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מטריקס
טיפש בור ועם הארץ11:06 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לפיד החמור
לפיד החמור איבד את השפיות,הטיפש לא יעבור את אחוז החסימה10:45 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אמסלם עופרה
בתגובה ל: לפיד החמור
מתי יהיה לו שכל 😔😔10:53 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
המלחמה הזו תזכר כמלחמת הדור שנמחק .... אלפי הרוגים , עשרות אלפי פצועים , עשרות אלפי הלומי קרב , מאות קטועי גפיים ולקינוח ... עוד כמה עשרות חיילים מתאבדים .... הנסינות הפאטתיים של נתניהו לשכתב את ההיסטוריה , לא יעזרו ... הנצחון המוחלט הוא מדינה פלסטינית בדרך עם חמאס שכבר עכשיו שולט ברצועה בגבוי המדינות ה"מורכבות" קטאר ותורכיה .... אם היה פרס על ניהול אסטרטגי כושל נתניהו היה זוכה בנובל .... כי אפילו תוכנית הגרעין האיראני חיה פה איתנו עכשיו ...
בתגובה ל: לפיד החמור
המלחמה הזו תזכר כמלחמת הדור שנמחק .... אלפי הרוגים , עשרות אלפי פצועים , עשרות אלפי הלומי קרב , מאות קטועי גפיים ולקינוח ... עוד כמה עשרות חיילים מתאבדים .... הנסינות הפאטתיים של נתניהו לשכתב את ההיסטוריה , לא יעזרו ... הנצחון המוחלט הוא מדינה פלסטינית בדרך עם חמאס שכבר עכשיו שולט ברצועה בגבוי המדינות ה"מורכבות" קטאר ותורכיה .... אם היה פרס על ניהול אסטרטגי כושל נתניהו היה זוכה בנובל .... כי אפילו תוכנית הגרעין האיראני חיה פה איתנו עכשיו ...11:07 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שפוי
ברוך שפטרנו מטמטומו של חלול וריקני. בועדת החקירה נגלה את הנזק שעשית במשך 3 חודשים בלבד.10:44 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
המלחמה הזו תזכר כמלחמת הדור שנמחק .... אלפי הרוגים , עשרות אלפי פצועים , עשרות אלפי הלומי קרב , מאות קטועי גפיים ולקינוח ... עוד כמה עשרות חיילים מתאבדים .... הנסינות הפאטתיים של נתניהו לשכתב את ההיסטוריה , לא יעזרו ... הנצחון המוחלט הוא מדינה פלסטינית בדרך עם חמאס שכבר עכשיו שולט ברצועה בגבוי המדינות ה"מורכבות" קטאר ותורכיה .... אם היה פרס על ניהול אסטרטגי כושל נתניהו היה זוכה בנובל .... כי אפילו תוכנית הגרעין האיראני חיה פה איתנו עכשיו ...
בתגובה ל: שפוי
במערכה העקרית הפסדנו .... ישראל מוקצה בעולם , חרם כלכלי אנשים לא קונים תוצרת ישראלית , חרם אקדמאי לא מזמינים אנשי מדע מובילים להרצאות בחו"ל, חרם על תיירים ישראלים , צווי מעצר בינלאומיים על ראש הממשלה... לגבי ההשגיים שמונה נתניהו הם נכונים בחלקם , בפועל החיזבאללה לא חוסל , וגם לא תוכנית הגרעין האיראני, אפילו החמאס בעזה עדיין עומד על רגליו ואם קטאר ותורכיה ינהלו שם את "היום שאחרי" אני בספק עד כמה החמאס יפגע , המלחמה הזו נוהלה בטפשות רבה .... והתוצאה רק מעידה זאת כאלף עדים....11:08 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר