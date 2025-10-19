על פי נתוני הרייטינג שפורסמו הבוקר, מהדורת החדשות המרכזית של ערוץ 12 הובילה את ערב השידורים עם 15.1% צפייה. אחריה דורגה חדשות 13 עם 6%, חדשות 14 עם 5.2%, חדשות כאן 11 עם 4.4%, ו-i24NEWS עם 0.8%.
בתחום התוכניות המובילות בפריים-טיים, תוכנית הבישול "מאסטר שף" של קשת 12 עמדה בראש עם 18.5%. ערוץ 14 ששידר אמש ראיון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, המשיך לשמור על נתונים יציבים עם "הפטריוטים", שזכו ל־10.6%. ברשת שודרה "כלוב הזהב" עם 5.9%, ובכאן 11 שודרה "מה שתגידו" שהביאה 4.2%.
ברצועת הלילה, תוכנית "אברי ושרקי" בקשת 12 הגיעה ל-10.3% צפייה. אחריה ברשימה "חדשות הלילה" של ערוץ 14 עם 5.3%, "מה קרה לצה״ל" ברשת עם 2.8%, ותוכנית "פילדלפי" של כאן 11 עם 1.4%.
