חדשות 12 מובילה את הטבלאות עם 15.1% צפייה, "מאסטר שף" שומרת על המקום הראשון בפריים־טיים, ו"הפטריוטים" ממשיכה להפתיע עם נתונים גבוהים ברצועת הערב

על פי נתוני הרייטינג שפורסמו הבוקר, מהדורת החדשות המרכזית של ערוץ 12 הובילה את ערב השידורים עם 15.1% צפייה. אחריה דורגה חדשות 13 עם 6%, חדשות 14 עם 5.2%, חדשות כאן 11 עם 4.4%, ו-i24NEWS עם 0.8%.

בתחום התוכניות המובילות בפריים-טיים, תוכנית הבישול "מאסטר שף" של קשת 12 עמדה בראש עם 18.5%. ערוץ 14 ששידר אמש ראיון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, המשיך לשמור על נתונים יציבים עם "הפטריוטים", שזכו ל־10.6%. ברשת שודרה "כלוב הזהב" עם 5.9%, ובכאן 11 שודרה "מה שתגידו" שהביאה 4.2%.

ברצועת הלילה, תוכנית "אברי ושרקי" בקשת 12 הגיעה ל-10.3% צפייה. אחריה ברשימה "חדשות הלילה" של ערוץ 14 עם 5.3%, "מה קרה לצה״ל" ברשת עם 2.8%, ותוכנית "פילדלפי" של כאן 11 עם 1.4%.