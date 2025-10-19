יובל רפאל, הכוכבת שהפכה לסמל לאומי, משיקה EP בכורה עם שלושה שירים מקוריים שמביאים את קולה, רוחה וסיפורה האישי שכבר נגע בכולנו

לפני חמישה חודשים בדיוק, כבשה יובל רפאל את במת האירוויזיון עם ביצוע בלתי נשכח לשיר "New Day Will Rise". היום (ראשון) היא משחררת את ה-EP הראשון שלה, ובו שלושה שירים. הוא נקרא 22:22, צירוף מספרים מלא משמעות עבור רפאל. המיני-אלבום כולל את השירים "ומה איתך", "כמה אהבתי" ו"יידלק האור".

האזינו ל-EP החדש של יובל רפאל – 22:22:

מהנובה לבמה הגדולה בעולם

בפחות משנה, יובל רפאל הפכה משם לא מוכר לכוכבת בינלאומית שמייצגת את ישראל בגאווה. לאחר זכייה בתוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון", היא כבשה את הבמה באירוויזיון 2025 עם הופעה בלתי נשכחת. יובל זכתה במקום הראשון בהצבעת הקהל ובמקום השני הכללי. היא הביאה כבוד עצום לישראל עם קולה העוצמתי, דמותה הכובשת וסיפורה המיוחד כשורדת מסיבת הנובה.

מאז, יובל לא עוצרת לרגע. היא הקימה הרכב נגנים בהובלת המפיק המוזיקלי עמוס בן דוד, הופיעה באירועים וטקסים רבים בארץ ובעולם, ויצרה עניין רב סביב כישרונה יוצא הדופן. בין לבין, היא עבדה עם מיטב היוצרים בישראל כדי ליצור מוזיקה מקורית שמשקפת את עולמה הפנימי.

EP הבכורה: "22:22"

היום, ה-19 באוקטובר 2025, חמישה חודשים בדיוק לאחר גמר האירוויזיון, יובל משיקה את ה-EP הראשון שלה, "22:22", הכולל שלושה שירים מקוריים: "ומה איתך", "כמה אהבתי" ו"יידלק האור". כל שיר מביא את עולמה האישי – מהמילים, דרך הלחנים ועד לעיבודים המוזיקליים המוקפדים. בשניים מהשירים, "ומה איתך" ו"יידלק האור", יובל גם לקחה חלק בכתיבת המילים.

שם האלבום, 22:22, נושא משמעות רוחנית עמוקה עבור יובל. מאז ה-7 באוקטובר, היא החלה לשים לב לשילוב הספרות 22:22 שמופיעות בחייה באופן עקבי. לאחר שבדקה את משמעותן במספרי מלאכים גילתה כי זה אומר "את בדרך הנכונה". כשהתחילה לעבוד על האלבום, היא כבר ידעה מה יהיה שמו.

יובל רפאל מספרת: "אין יום שאני לא רואה את שילוב הספרות 22:22 מופיע איפשהו. זה מלווה אותי. הדבר הקטן הזה מחזיק את הנפש שלי מתקדמת ברוגע, בשקט ובשלווה. רציתי לסמן בו את מה שמלווה אותי כל כך חזק ובכזו עקביות כבר שנתיים. זו הפעם הראשונה שאני מוציאה שירים שלי! זה מרגש, מפחיד, משמח וכל זה – זו הדרך הנכונה שלי. אני גם מתרגשת לבצע את השירים החדשים לראשונה על במה מול הקהל במופע שלי באמפי תל-אביב".

מופע ההשקה באמפי תל אביב

במוצאי שבת, ה-1 בנובמבר 2025, תשיק יובל את ה-EP במופע חגיגי באמפי תל אביב בגני יהושע. המופע יכלול את שלושת השירים מה-EP לצד ביצועים נוספים, ויתארחו בו אורחים מיוחדים שיוסיפו לערב נופך מרגש. הלהקה, בהובלת עמוס בן דוד, תלווה את יובל ותבטיח חוויה מוזיקלית עוצמתית ובלתי נשכחת.