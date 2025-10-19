שמונה חשודים נעצרו בחשד למעורבות בביצוע ירי לעבר אדם שנפגע באורח קשה באור עקיבא עוד נתפסו מספר כלי רכב שעל פי החשד קשורים לאירוע

שמונה חשודים נעצרו בחשד למעורבות בביצוע ירי לעבר אדם שנפגע באורח קשה אתמול (שבת) באור עקיב. עוד נתפסו מספר כלי רכב שעל פי החשד קשורים לאירוע.

האירוע התחיל לאחר קבלת דיווח אודות ירי שבוצע לעבר אדם שכתוצאה ממנו נפגע באורח קשה על פי גורמי רפואה. עם קבלת הדיווח שוטרי חדרה וחוקרי הזיהוי הפלילי הגיעו למקום והחלו באיסוף ממצאים וראיות.

כעבור זמן קצר, הצליחו השוטרים להתחקות אחר מספר חשודים, להגיע אליהם ולעצור אותם לחקירה בתחנת המשטרה. עוד נתפסו מספר כלי רכב שעל פי החשד קשורים לאירוע. שמונה חשודים נעצרו לחקירה בתחנת חדרה ובסיומה נכלאו. היום, בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בבית המשפט בחדרה. החקירה נמשכת