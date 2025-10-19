לאחר השבת גופתו של החלל החטוף רונן אנגל לישראל, בני משפחתו הגיבו לשחרורו מהשבי ואמר כי "עתה נוכל להתחיל בתהליך השיקום שאנו זקוקים לו וחיכינו לו כל כך. עתה תהיה לנו חלקת קבר לבכות מעליה"

שעות ספורות אחרי שהותר לפרסום כי גופתו של החלל החטוף רונן אנגל ז"ל הושבה לישראל, בני משפחתו התייחסו הבוקר (ראשון) לשחרורו מהשבי והספידו את נפילתו. בדבריהם הודו לציבור וקראו להמשיך לפעול להשבת יתר החללים החטופים לקבורה בישראל.

"לאחר 744 ימים של געגועים, ספקות וחוסר וודאות – רונן אהובנו חזר הביתה, לאדמת ניר עוז שכל כך אהב" אמרו בני משפחת אנגל. "עתה נוכל להתחיל בתהליך השיקום שאנו זקוקים לו וחיכינו לו כל כך. עתה תהיה לנו חלקת קבר לבכות מעליה".

עם זאת, במשפחה הוסיפו ואמרו כי "המעגל שלנו עוד לא נסגר. הוא יסגר רק כשתמיר, אריה ועמירם מניר עוז יחזרו לקבורה ראויה יחד עם כל החטופים שעדיין שם".

"תודה לכל מי שהיה עבורנו בשנתיים האחרונות" סיכמו. "תודה לקהילת ניר עוז, מטה משפחות החטופים והמנהלת. תודה גם לכוחות הביטחון שעשו הכל על מנת להשיב לנו את יקירינו. אנו מבקשים לכבד את פרטיותנו בשעה קשה זו".