בחמאס הגיבו להודעת מחלקת המדינה האמריקנית והכחישו את הטענות על "מתקפה גדולה" מתוכננת נגד תושבי עזה: "הטענות האמריקניות השקריות עולות בקנה אחד עם התעמולה הישראלית המטעה"

לאחר שמחלקת המדינה האמריקנית הודיעה על דיווחים אמינים לפיהם חמאס יפר את הפסקת האש ויתקוף אזרחים פלסטינים, בארגון הטרור הגיבו הבוקר (ראשון) להודעה החריגה והכחישו את הטענות מצד ארה"ב.

"הטענות האמריקניות השקריות עולות בקנה אחד עם התעמולה הישראלית המטעה" נטען בהודעת חמאס. לדבריהם, "העובדות בשטח מוכיחות שישראל היא זו שיצרה, חימשה ומימנה כנופיות פשע חמושות בתוך רצועת עזה".

כאמור, מחלקת המדינה האמריקנית פרסמה הלילה הודעה בה ציינה כי "התקבלו דיווחים אמינים" על כך שחמאס יפר את הסכם הפסקת האש ברצועת עזה ויתקוף אזרחים פלסטינים. במחלקה הבהירו כי ארה"ב תפעל נגד חמאס במידה ותפעל נגד תושבי הרצועה.

"ארצות הברית עדכנה את המדינות הערבות ליישום הסכם השלום בעזה על דיווחים אמינים המצביעים על כך שחמאס מתכנן מתקפה גדולה נגד תושבי רצועת עזה" נאמר. "מתקפה מתוכננת זו נגד אזרחים פלסטינים תהווה הפרה חמורה וישירה של הסכם הפסקת האש, ותפגע בהתקדמות המשמעותית שהושגה באמצעות מאמצי התיווך".

עוד הוסיפו והבהירו כי "המדינות הערבות דורשות מחמאס לעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי ההסכם. אם חמאס יבצע את המתקפה – ניאלץ לפעול, ויינקטו צעדים להגנה על תושבי עזה ולשמירה על שלמות הפסקת האש. ארצות הברית ושאר מדינות הערבות נותרות מחויבות להבטיח את ביטחון האזרחים, לשמור על השקט בשטח ולקדם שלום ושגשוג לתושבי עזה ולכלל האזור".