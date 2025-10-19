סאם ריברס, ממייסדי להקת הרוק האמריקאית Limp Bizkit, הלך לעולמו בגיל 48. סיבת המוות טרם נמסרה, אך בעבר סבל מבעיות כבד. הלהקה נפרדה ממנו בהודעה מרגשת

סאם ריברס, בסיסט וממייסדי להקת הרוק האמריקאית Limp Bizkit, הלך לעולמו בגיל 48. חברי הלהקה פרסמו הודעה בדף האינסטגרם הרשמי שלהם, בה נפרדו ממנו במילים מרגשות:

"היום איבדנו את אח שלנו, חבר שלנו ללהקה, הלב הפועם שלנו. מהתו הראשון שניגנו ביחד, סאם הביא אור וקצב שאי אפשר היה להחליף – כישרון חסר מאמץ, נוכחות בלתי נשכחת ולב עצום. חלקנו כל כך הרבה רגעים ביחד – מטורפים, שקטים, יפים – וכל אחד מהם היה חשוב יותר כי סאם היה שם".

סיבת המוות של ריברס לא פורסמה בשלב זה, אך לאורך השנים הוא סבל מבעיות בריאותיות. בשנת 2015 עזב את הלהקה בעקבות מחלת כבד קשה, שנגרמה עקב שתייה מופרזת במשך שנים. למרות זאת, ב־2018 הוא שב להופיע עם הלהקה וליטול חלק בהקלטות באולפן.

ריברס נחשב לאחד מהבסיסטים שהשפיעו עמוקות על ז'אנר הנו-מטאל בשנות ה־90 וה־2000, ותרם רבות לסאונד הייחודי של הלהקה בלהיטים כמו "Rollin'", "My Generation" ו־"Break Stuff". סגנון הנגינה שלו, השילוב בין גרוב לפאנקיות כבדה, הפך לסימן היכר בולט של Limp Bizkit.

רבים בעולם המוזיקה הביעו צער על מותו של ריברס, שהוגדר לא אחת כאחד מעמודי התווך של הסצנה המוזיקלית של אותה תקופה.