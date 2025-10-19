אפגניסטן ופקיסטן הכריזו על הסכם הפסקת אש מיידית בתום שיחות שתווכו על ידי קטאר וטורקיה, לאחר שבוע של עימותים עזים וקטלניים

אפגניסטן ופקיסטן הכריזו היום (ראשון) על הסכם הפסקת אש מיידית בתום שיחות שתווכו על ידי קטאר וטורקיה, לאחר שבוע של קרבות קטלנים לאורך הגבול המשותף. כך דיווח משרד החוץ של קטאר, ולאחר מכן אושר בידי משרד החוץ של פקיסטן.

בהודעה נמסר כי שתי המדינות הסכימו על הפסקת האש וכן על "הקמת מנגנונים לחיזוק שלום ויציבות מתמשכים בין שתי המדינות". כמו כן, הוחלט על קיום פגישות המשך בימים הקרובים "כדי להבטיח את קיימות הפסקת האש ולאמת את יישומה באופן אמין ובר-קיימא".השיחות בדוחא החלו אמש, כאשר שני הצדדים ניסו למצוא דרך להתקדמות, על רקע עימותים שגרמו למותם של עשרות ולפציעתם של מאות – האלימות החמורה ביותר בין שתי המדינות השכנות בדרום אסיה מאז השתלטות הטליבאן על השלטון בקאבול ב-2021.

עוד באותו נושא סכסוך חדש באזור: פקיסטן ואפגניסטן פותחות במלחמה 15:11 | יאיר אמר 5 0 😀 👏

דובר ממשלת אפגניסטן, זביחוללה מוג'אהד, אמר כי "כפי שהובטח, משא ומתן עם הצד הפקיסטני יתקיים היום בדוחא", והוסיף כי צוות המשא ומתן של קאבול, בראשות שר ההגנה מולה מוחמד יעקוב, הגיע לבירת קטאר. משרד החוץ של פקיסטן מסר כי שר ההגנה של המדינה, חוואג'ה מוחמד אסיף, הוביל את הדיונים עם נציגי הנהגת הטליבאן של אפגניסטן.

משרד החוץ של פקיסטן: "השיחות יתמקדו בצעדים מיידיים לסיום הטרור החוצה גבולות"

"השיחות יתמקדו בצעדים מיידיים לסיום הטרור החוצה גבולות נגד פקיסטן, שמקורו באפגניסטן, ולהשיב שלום ויציבות לאורך הגבול הפקיסטני-אפגני", נמסר ממשרד החוץ.הלחימה מעבר לגבול, שכללה תקיפות אוויריות של פקיסטן לאורך הגבול המשותף באורך 2,600 ק"מ, החלה לאחר שפקיסטן דרשה מקאבול לרסן מורדים שהגבירו את מתקפותיהם מעבר לגבול בתוך פקיסטן, תוך טענה כי הם פועלים ממקלטים בטוחים באפגניסטן.

פקיסטן הכחישה את האשמותיה של אפגינסטן, בעוד פקיסטן טענה כי אפגינסטן מאפשרת לקבוצות חמושות להתבסס בשטחה ולנהל מלחמה נגד המדינה הפקיסטנית במטרה להפיל את הממשלה ולהחליפה במשטר אסלאמי קיצוני.ביום שישי, התקפת מחבל מתאבד בסמוך לגבול גרמה למותם של שבעה חיילים פקיסטנים ולפציעתם של 13, כך דיווחו גורמי ביטחון.

ראש צבא פקיסטן, פילדמרשל אסים מוניר, אמר ביום שבת בטקס סיום של קדטים כי "על המשטר האפגני לרסן את הגורמים שנהנים ממקלטים באפגניסטן ומשתמשים באדמתה לביצוע מתקפות מחרידות בתוך פקיסטן".הסכם הפסקת האש מהווה צעד חשוב לקראת הפחתת המתיחות בין שתי המדינות, שסובלות ממחלוקות ארוכות שנים בנושאי גבולות וביטחון. הקהילה הבינלאומית ממתינה לראות כיצד ייושם ההסכם בשטח, בתקווה שיביא ליציבות באזור.