חמאס מיהר לפרסם הודעת הבהרה ולנער עצמו מדברי הבכיר מוחמד נזאל, שטען כי הארגון לא יתפרק מנשקו וישמור על השליטה הביטחונית בעזה גם לאחר המלחמה

ארגון הטרור הרצחני חמאס פרסם הודעה רשמית שבה הוא מתנער מדברי בכיר הארגון, מוחמד נזאל, אותם הוא השמיע בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס ביום שישי. נזאל, המתגורר מחוץ לרצועת עזה, אמר בראיון: "נשמור על השליטה הביטחונית בעזה. אנחנו לא מתחייבים להתפרק מנשק".

דבריו של נזאל עומדים בסתירה להצהרות קודמות של חמאס לפיהן הרשות הפלסטינית תשתלט בהדרגה על ניהול השלטון בעזה באמצעות ועדה טכנוקרטית או גוף פלסטיני אחר.

בהודעה רשמית שפרסם הארגון נכתב כי: "הצהרותיו של מחמוד נזאל, חבר הלשכה המדינית של חמאס, הוצאו מהקשרן והמשמעות והכוונה האמיתית שלהן עוותו".

עוד נמסר כי "הדבר הוביל לפרשנויות לא מדויקות ופרסומים שלא משקפים את העמדה האמיתית".

עוד באותו מסמך קרא הארגון לכלי התקשורת לנהוג באחריות: "להיות מדויקים ואובייקטיביים" ולהתבסס על האתר הרשמי של חמאס והמקורות הרשמיים כדי למנוע בלבול ועיוות מכוון.