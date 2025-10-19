למרות הפרת ההסכם וההתעצמות המחודשת של ארגון הטרור חמאס. לוחמים ברצועת עזה תיעדו משאיות דלק שנכנסו לעזה וצפיות להגיע לידי ארגון הטרור

למרות הפרת ההסכם, אי מסירת הגופות וההתעצמות המחודשת של ארגון הטרור חמאס. לוחמים ברצועת עזה תיעדו הבוקר (ראשון) משאיות דלק שנכנסו לעזה וצפיות להגיע לידי ארגון הטרור. כך על פי תיעוד ששלחו הלוחמים לפעילי צו 9, בבקשה שיפעלו נגד העברת הדלק והסיוע.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . משאיות דלק בעזה | צילום: צו 9

יעל סבריגו, אחיינית החלל החטוף ליאור רודאיף שמוחזק ברצועת עזה עם 15 חללים חטופים נוספים, מסרה: ״ממשלת ישראל בחרה בקטאר וטורקיה להיות אלה שנכנסות ככוח בינלאומי לרצועת עזה. אותם גופים שמימנו במשך שנים את הטרור בעזה, מממנים את חמאס ומחזיקות את חמאס עד היום".

עוד באותו נושא ארה"ב באיום חריג על חמאס: "מתכנן מתקפה גדולה – ניאלץ לפעול" 08:09 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

לדבריה, "ממשלת ישראל בוחרת להכניס דלק לעזה, ממשלת ישראל בחרה על גב אזרחיה בעיצוב חמאס, בחיזוק חמאס, פעם נוספת. במקום להכניס גופים שהם קצת יותר ניטרליים, שוב הממשלה בחרה להכניס את טורקיה וקטאר. הגיע הזמן לתיקון".