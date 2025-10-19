נעצר חשוד שתקף באלימות נהג מונית בשכונת נווה יעקב בירושלים מעצרו הוארך בבית המשפט. הנהג והחשוד פונו לבית החולים לקבלת טיפול רפואי

נעצר חשוד שתקף באלימות נהג מונית בשכונת נווה יעקב בירושלים ונעצר על ידי שוטרי מחוז ירושלים. אמש (שבת) הוארך מעצרו בבית המשפט. הנהג והחשוד פונו לבית החולים לקבלת טיפול רפואי.

האירוע התרחש במהלך סוף השבוע האחרון. כתוצאה ממקרה האלימות, נהג המונית והחשוד נחבלו ונזקקו לטיפול רפואי בבית החולים. כוחות משטרה של תחנת שפט, הוזעקו למקום ועצרו את החשוד במעשה ולאחר טיפול רפואי, הוא הועבר לחקירה במשטרה.

עפ"י החשד, בעקבות ויכוח שהתגלע בין נהג המונית לנוסע החשוד, בשלב מסויים החשוד תקף את הנהג באגרופים, שבר את מראת המונית, גרם נזק לדלתות, איים ורדף אחריו עם בקבוק שבור בידו. כתוצאה מכך כאמור, השניים נחבלו ונזקקו לטיפול רפואי.

החשוד (37, תושב צפון ירושלים) נעצר על ידי השוטרים ואמש, הובא לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרו שהוארך על ידי בימ"ש עד לתאריך- 20.10, לטובת מיצוי החקירה. מהמשטרה נמסר: "נמשיך לפעול נגד אלימות בכבישים, וכנגד פורעי חוק אלימים ובפרט נגד אלה התוקפים נהגים שנותנים שירות לציבור משתמשי הדרך".