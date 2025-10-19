במהלך השיחה עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין דרש מאוקראינה לוותר על השליטה במחוז דונייצק כתנאי לסיום המלחמה. בתמורה, רוסיה הסכימה לוותר על 2 אזורים בהם יש שליטה רוסית חלקית

שלושה ימים אחרי שיחת הטלפון של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין, בעיתון "וושינגטון פוסט" חשפו הבוקר (ראשון) פרטים חדשים על הנאמר בשיחה – בראשם הדרישה המרכזית של פוטין כתנאי לסיום המלחמה באוקראינה.

לפי הדיווח, במהלך השיחה פוטין דרש כי אוקראינה תוותר על השליטה במחוז דונייצק, אחד מ-4 המחוזות שסופחו על ידי רוסיה במהלך המלחמה – זאת למרות שהצבא הרוסי לא הגיע לשליטה מלאה עליו. בתמורה, פוטין הסכים לוותר על שני אזורים שבהם יש כיום שליטה רוסית חלקית – מחוזות ז'פוריז'יה וחרסון.

עוד באותו נושא טראמפ שוחח עם פוטין: "ניפגש שוב כדי להביא לסיום המלחמה" 20:26 | אוריאל בארי 0 0 😀 👏

כאמור, טראמפ ופוטין שוחחו בטלפון ביום חמישי האחרון, כהכנה לקראת הפגישה של טראמפ עם נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי שנערכה בבית הלבן יום לאחר מכן. בתום השיחה טראמפ אמר כי השניים סיכמו לקיים השבוע פגישת משלחות, וכי ייתכן שהוא ייפגש שוב עם פוטין כדי לדון על סיום המלחמה באוקראינה.

"השיחה הטלפונית עם הנשיא פוטין הייתה מועילה מאד. פוטין בירך אותי ואת ארה"ב על ההישג הגדול של שלום במזרח התיכון – דבר שלטענתו חלמו עליו במשך מאות שנים" אמר טראמפ בפוסט שכתב ברשת החברתית שלו Truth Social בשבוע שעבר. "אני מאמין שההצלחה במזרח התיכון תעזור גם במגעים לסיום המלחמה בין רוסיה לאוקראינה".

לדבריו, "סיכמנו לקיים פגישה של יועצינו הבכירים בשבוע הבא. המשלחת האמריקנית תובל על ידי מזכיר המדינה מרקו רוביו, ומקום הפגישות ייקבע בהמשך. לאחר מכן, הנשיא פוטין ואני ניפגש במיקום מוסכם – בודפשט שבהונגריה – כדי לראות אם ניתן להביא לסיומה של המלחמה 'נטולת התהילה' הזו. מחר אפגש עם הנשיא זלנסקי, ונדון על השיחה שלי עם פוטין ועוד. אני מאמין שהושגה התקדמות משמעותית בשיחת הטלפון של היום".