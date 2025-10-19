מחלקת המדינה האמריקנית הזהירה את המדינות הערבות להסכם הפסקת האש כי חמאס "מתכנן מתקפה גדולה נגד תושבי רצועת עזה. אם חמאס יבצע את המתקפה – ניאלץ לפעול, ויינקטו צעדים להגנה ולשמירה על הפסקת האש"

איום חריג: מחלקת המדינה האמריקנית פרסמה הלילה (ראשון) הודעה בה ציינה כי "התקבלו דיווחים אמינים" על כך שחמאס יפר את הסכם הפסקת האש ברצועת עזה ויתקוף אזרחים פלסטינים. במחלקה הבהירו כי ארה"ב תפעל נגד חמאס במידה ותפעל נגד תושבי הרצועה.

"ארצות הברית עדכנה את המדינות הערבות ליישום הסכם השלום בעזה על דיווחים אמינים המצביעים על כך שחמאס מתכנן מתקפה גדולה נגד תושבי רצועת עזה" נאמר. "מתקפה מתוכננת זו נגד אזרחים פלסטינים תהווה הפרה חמורה וישירה של הסכם הפסקת האש, ותפגע בהתקדמות המשמעותית שהושגה באמצעות מאמצי התיווך".

עוד הוסיפו והבהירו כי "המדינות הערבות דורשות מחמאס לעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי ההסכם. אם חמאס יבצע את המתקפה – ניאלץ לפעול, ויינקטו צעדים להגנה על תושבי עזה ולשמירה על שלמות הפסקת האש. ארצות הברית ושאר מדינות הערבות נותרות מחויבות להבטיח את ביטחון האזרחים, לשמור על השקט בשטח ולקדם שלום ושגשוג לתושבי עזה ולכלל האזור".