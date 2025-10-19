העונה הסדירה ב-MLS ננעלה הלילה עם משחק ענק של ליאו מסי שכמעט שבר שיא נוסף ומשחק מוזר במיוחד של דור תורג'מן

העונה הסדירה ב-MLS ננעלה הלילה (בין שבת לראשון). ליאו מסי הצטיין עם עוד משחק ענק והיה על סף שיא נוסף. במקביל דור תורג'מן בלט במשחק מוזר במיוחד.

הכוכב הארגנטינאי וחבריו לאינטר מיאמי התארחו אצל נאוויל במחזור ה-34 והאחרון בליגה האמריקאית. מסי פתח את מכסת השערים בדקה ה-36, וראה את היריבה משלימה מהפך עמוק בתוספת הזמן של המחצית הראשונה.

הפרעוש לא התייאש, השווה מפנדל בדקה ה-63, וראה את את חברו לקבוצה בלטסטאר רודריגז משלים מהפך בחזרה. מסי השלים שלושער בדקה ה-81 וקינח בבישול בתוספת הזמן. אינטר מיאמי הביסה 2:5 וסיימה במקום השני במזרח מתחת לפילדלפיה יוניון של תאי בריבו. מסי הגיע למעורבות לא נתפסת ב-48 שערים עם- 29 שערים שכבש ו-19 בישולים. שער אחד פחות מקרלוס ולה שב-2019 הגיע למעורבות של 49 שערים.

במקביל ניו-אינגלנד של דור תורג'מן ועילי פיינגולד שיחקה מול שיקגו פייר כשני הישראלים פתחו בהרכב.בדקה ה-90+3 תורג'מן נגח את מה שחשב שהוא שער הניצחון, והעלה את קבוצתו ל-1:2. שש דקות מאוחר יותר תורג'מן כבש שער מהצד הלא נכון, כשכדור של שיקגו פגע בו וגרם לו להבקיע שער עצמי שקבע את תוצאת המשחק. תורג'מן וניו אינגלנד סיימו את העונה במקום ה-11.