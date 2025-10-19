גופתו של רונן הושבה הלילה בידי חמאס, יחד עם גופה שזהותה תותר לפרסום בהמשך היום. רונן נרצח בעת שהגן על משפחתו מול המחבלים בשבעה באוקטובר

קיבוץ ניר עוז הודיע הבוקר (ראשון) על השבתו הלילה לקבורה של רונן אנגל ז"ל, שנפל כאשר הגן על משפחתו ונלחם מול מחבלים בבוקר השבעה באוקטובר.

רונן, בן 54, נשוי לקרינה, אב לטום, מיקה ויובל ואח של דני, צלם, מתנדב מסור במד"א, אוהב טיולים ורכיבת שטח, אוסף וינטג' ומעל הכל – חבר אמת, יצא להגן על משפחתו עם פריצת חוליית המחבלים הראשונה לביתם וניהל עמם קרב, בסופו נפל ונחטף.

רונן היה אב מסור לילדיו, אוהב בעלי חיים, אדם אופטימי שתמיד מסתכל על הצד החיובי, חייכן ושמח. בשנים האחרונות התנדב כחובש רפואת חירום במד"א במקביל לעבודתו כהנדסאי מים, ובקיבוץ עסק בלול ובחידוש ושיפוץ רהיטים ופריטי וינטג'.

הותיר אחריו את אשתו קרינה, את ילדיו טום, מיקה ויובל ואת אחיו דני. קרינה, מיקה ויובל נחטפו גם הן לעזה ב-7.10 ושוחררו בעסקה הראשונה.

מצה"ל נמסר כי תהליך הזיהוי במרכז הלאומי לרפואה משפטית נמשך גם בשעה זו, צה״ל עומד בקשר עם כלל המשפחות.

צה״ל משתתף בצער המשפחות, ממשיך להשקיע את כלל המאמצים בהשבת החטופים החללים ונערך להמשך מימושו של ההסכם.

בישראל שבים ומדגישים כי חמאס נדרש לעמוד בחלקו בהסכם ולבצע את כלל המאמצים הנדרשים על מנת להשיב את החטופים החללים למשפחותיהם ולקבורה ראויה.