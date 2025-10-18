גם כיום אחרי שממשלת לבנון החליטה על פירוק חיזבאללה הוא לא מרים ידיים, מנסה לשקם את עצמו וישראל עושה הכלכדי ששום דבר כזה לא יבוא לידי מימוש

תקיפת צה"ל אמש בלבנון עמוק בתוך שטחה של המדינה באזור הבקעה (אותה בקעה שבה בנה החיזבאללה את כוחותיו בעבר) תקיפה שלדברי צה"ל, נועדה כדי להשמיד מפעל בטון חדש שבו ניסה החיזבאללה לשקם את עצמו מחדש, הייתה רק נקודה אחת מבין הנקודות הרבות שבהם פועל צה"ל בלבנון בעשרת החודשים האחרונים.

יום יום(כולל בשעה האחרונה) ולילה לילה תוקף צה"ל מחבלים, מתקנים, עמדות ואפילו משמיד את ארגון "ירוק ללא גבולות" ארגון שבחסות השם הכל כך הומניטרי כביכול מנסה לשקם מחדש את שמורות הטבע בהם הסתתר החיזבאללה בניסיון לתקוף את ישראל.

פעולות אלו שנעשות בעומק לבנון ובשטחים הקרובים לגבול ישראל לבנון מוכיחות עד כמה נחיצותה של המערכת הביטחונית להרחקת האויב נחוצה.

גם כיום אחרי שממשלת לבנון החליטה על פירוק חיזבאללה מנשקו החיזבאללה לא מרים ידיים, מנסה לשקם את עצמו וישראל עושה הכל ובאמת הכל ותוך כדי נטילת סיכונים כדי ששום דבר כזה לא יבוא לידי מימוש.

כך צריך לעבוד גם בעזה. ככה יראו גם השנים הקרובות על פני רצועת עזה ובתוכה. למען יראו וייראו.