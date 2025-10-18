מחמוד אמין אל-מוחטאדי, בן 33 מעזה, נעצר בארה"ב בחשד שהשתתף בטבח 7 באוקטובר ולאחר מכן נכנס לארה"ב בוויזה מזויפת. התובעת הכללית: "לא ניתן לפושעי המלחמה של חמאס להסתתר מאיתנו"

סערה בארצות הברית: משרד המשפטים האמריקני הודיע על מעצרו של מחמוד אמין יעקוב אל-מוחטאדי, בן 33, יליד עזה, שהתגורר בשנה האחרונה בעיר לפאייט, לואיזיאנה.

האמריקנים טוענים כי הוא נמלט מעזה לאחר מתקפת הטרור של חמאס ב־7 באוקטובר, השתתף בלחימה בישראל ואז השיג ויזה מזויפת ונכנס לארה"ב כדי להסתתר.

"לאחר שהסתתר בארצות הברית, המפלצת הזו נמצאה והואשמה בהשתתפות בזוועות של ה-7 באוקטובר – היום הקטלני ביותר עבור העם היהודי מאז השואה", הצהירה התובעת הכללית פמלה בונדי.

"כוח המשימה שהקמנו מוקדש למציאת האחראים ליום הנורא ההוא – ונעמיד אותם לדין, אחד אחד. נעמוד לצד היהודים בארה"ב וברחבי העולם נגד אנטישמיות וטרור על כל צורותיו".

לפי המסמכים שהוגשו לבית המשפט, בבוקר ה־7 באוקטובר אל־מוחטאדי התחמש, גייס פעילים נוספים, וחצה את הגבול לישראל כדי להשתתף במתקפת חמאס. הטלפון הסלולרי שלו אותר באנטנה הסמוכה לקיבוץ כפר עזה, אחד ממוקדי הטבח הקשים ביותר, שם נרצחו עשרות אזרחים – בהם לפחות ארבעה אזרחים אמריקאים.

לאחר מכן, כך נטען, אל־מוחטאדי שיקר בבקשת הוויזה לארה"ב, הסתיר את חברותו בארגון טרור והצהיר שקרית כי אין לו קשר לאימונים צבאיים או למתקפה על ישראל. הוא נכנס לארה"ב ב־12 בספטמבר 2024, ונעצר השבוע בלואיזיאנה.

עוזר התובע הכללי לביטחון לאומי, ג’ון אייזנברג, אמר כי "זהו הצעד הציבורי הראשון בהבאתם לדין של האחראים לפגיעה באמריקאים באותו יום". גם התובע הפדרלי של לואיזיאנה, זכרי קלר, הדגיש: "שום טרוריסט לא יכול להתחבא בקהילות שלנו ולחשוב שיינצל. ה-FBI, משטרת לואיזיאנה, המכס והגבולות – כולנו נביא אותם לדין."

בחקירה השתתפו גופי אכיפה אמריקניים ובינלאומיים, בהם ה-FBI, מחלקת המכס והגנת הגבולות, ומשטרת לואיזיאנה, לצד שיתוף פעולה הדוק עם רשויות הביטחון בישראל: שב"כ, להב 433, צה"ל, פרקליטות המדינה והלשכה הלאומית ללוחמה במימון טרור.

משרד המשפטים האמריקני הקים בפברואר 2025 את כוח המשימה המשותף “JTF 10-7”, שמרכז את החקירות נגד המעורבים במתקפת ה־7 באוקטובר. הגוף אמון על איתור והעמדה לדין של פעילי חמאס ושותפיהם, וכן על מאבק במימון הטרור ואנטישמיות ברחבי העולם. עד כה, מדובר בעצור הראשון שקשור ישירות לטבח, מתוך עשרות חשודים נוספים שנמצאים במעקב.