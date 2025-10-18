השר בן גביר דורש כי חמאס יפורק ויחוקק עונש מוות למחבלים, במידה ודרישותיו לא ייענו בידי ראש הממשלה עוצמה יהודית תפרק את הממשלה

השר איתמר בן גביר הודיע לראש הממשלה נתניהו כי אם לא יפרק את חמאס ויחוקק עונש מוות למחבלים, הוא יפרק את הממשלה בתאריך מסוים, כך פרסם עמית סגל.

לפני כשבועיים, עם פרסומה של תוכנית טראמפ ועסקת החטופים הצהיר השר בן גביר: "לצד מטרת שחרור החטופים החשובה כשלעצמה, מטרת המלחמה המרכזית שנגזרה מטבח השבעה באוקטובר שביצעו מפלצות החמאס, הוא שארגון הטרור חמאס לא יכול להישאר קיים. הוא חייב להיות מושמד."

"לכן," הבהיר בן גביר, "לאור ההתפתחויות האחרונות, אני וסיעת עוצמה יהודית הודענו לראש הממשלה באופן ברור: אם לאחר שחרור כל החטופים ארגון הטרור חמאס יישאר קיים, עוצמה יהודית לא תהיה יותר חלק מהממשלה. לא נהיה חלק מתבוסה לאומית שתהיה לדראון עולם, ושתהפוך לפצצה מתקתקת של הטבח הבא."

"אין ספק כי נשמח כמו כולם לראות את כל החטופים שבים אלינו. לצד זאת, לא ניתן להסכים בשום אופן לתרחיש בו לארגון הטרור שהמיט על מדינת ישראל את האסון הגדול ביותר תהיה תקומה. לכך לא נהיה שותפים בשום אופן."