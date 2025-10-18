השר איתמר בן גביר הודיע לראש הממשלה נתניהו כי אם לא יפרק את חמאס ויחוקק עונש מוות למחבלים, הוא יפרק את הממשלה בתאריך מסוים, כך פרסם עמית סגל.
לפני כשבועיים, עם פרסומה של תוכנית טראמפ ועסקת החטופים הצהיר השר בן גביר: "לצד מטרת שחרור החטופים החשובה כשלעצמה, מטרת המלחמה המרכזית שנגזרה מטבח השבעה באוקטובר שביצעו מפלצות החמאס, הוא שארגון הטרור חמאס לא יכול להישאר קיים. הוא חייב להיות מושמד."
"לכן," הבהיר בן גביר, "לאור ההתפתחויות האחרונות, אני וסיעת עוצמה יהודית הודענו לראש הממשלה באופן ברור: אם לאחר שחרור כל החטופים ארגון הטרור חמאס יישאר קיים, עוצמה יהודית לא תהיה יותר חלק מהממשלה. לא נהיה חלק מתבוסה לאומית שתהיה לדראון עולם, ושתהפוך לפצצה מתקתקת של הטבח הבא."
"אין ספק כי נשמח כמו כולם לראות את כל החטופים שבים אלינו. לצד זאת, לא ניתן להסכים בשום אופן לתרחיש בו לארגון הטרור שהמיט על מדינת ישראל את האסון הגדול ביותר תהיה תקומה. לכך לא נהיה שותפים בשום אופן."
מה דעתך בנושא?
7 תגובות
1 דיונים
ניר
בן גביר, די! די! עם האיומים! תעוף לנו מהעיניים!19:26 18.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
העם
בתגובה ל: ניר
עדיף מישהו שיגרום לנתניהו לעשות ימין ולא רק לברבר19:36 18.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מד
צודק במאה אחוז !20:19 18.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עמקה
בן גביר כמו סמוטריץ כבר מאיימים שנתיים לפרוש מהממשלה כול פעם בטיעון אחר. כמובן שאיש מהם לא פרש ולא יפרוש. מנעמי הכיסא והשלטון חזקים מכול אידיאולוגיה.19:55 18.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיים מאיר ויזניצר
הגיע הזמן ללקיחת אחריות ופירוק ממשלת ה7/10 בשורות טובות19:51 18.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ג׳ורג׳
אדון בן גביר חוץ מלפרק כל הזמן אתה יודע גם לחבר ?19:51 18.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
העם
צודק . נמאס מהשמאל ששולט19:35 18.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ניר
בן גביר, די! די! עם האיומים! תעוף לנו מהעיניים!19:26 18.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
העם
בתגובה ל: ניר
עדיף מישהו שיגרום לנתניהו לעשות ימין ולא רק לברבר19:36 18.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר