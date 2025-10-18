הנחייתו של ראש הממשלה באה בעקבות ניסיונותיו של חמאס למשוך זמן ולעכב את שובם של חללים נוספים המצויים בידי ארגון הטרור

ראש הממשלה נתניהו הנחה כי מעבר רפיח לא ייפתח עד להודעה חדשה. פתיחתו תישקל בהתאם לאופן שבו חמאס תממש את חלקה בהשבת החטופים החללים ובמימוש המתווה המוסכם.

בחדשות 12 צוטט גורם ביטחוני שאמר כי "חמאס מנסה למשוך זמן, אם הוא באמת היה רוצה, היו חוזרים הביתה עוד חטופים חללים".

במהלך השבת הושבה גופתו של החלל אליהו מרגלית, זאת למרות הודעתו של חמאס בשבוע שעבר שהשיב את כל החללים שיש בידיו מידע לגביהם.

בהודעה שפרסם דובר צה"ל נאמר כי לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, נציגי צה״ל הודיעו למשפחת החטוף אליהו מרגלית (צ׳רצ׳יל) כי יקירם הושב לקבורה.

על פי המידע והמודיעין העומד לרשותנו, אליהו מרגלית ז״ל נרצח על ידי ארגון הטרור חמאס ב-7 באוקטובר 2023 וגופתו נחטפה לרצועת עזה. אליהו ז״ל, בן 75 במותו, נחטף מאורוות הסוסים בקיבוץ ניר עוז, ובתאריך 01/12/23 נקבע מותו. הותיר אחריו אישה, שלושה ילדים ונכדים. בתו, נילי מרגלית, נחטפה גם היא והושבה בהסכם ״דלתות שמיים״ בנובמבר 2023.