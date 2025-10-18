אליהו נרצח בטבח השבעה באוקטובר וגופתו נחטפה בידי חמאס לרצועה. בתו נילי נחטפה גם היא והושבה בעסקה הראשונה. עם שובו, נותרו בעזה 18 גופות חללים

לאחר השלמת הליך הזיהוי על ידי המרכז הלאומי לרפואה משפטית בשיתוף משטרת ישראל והרבנות הצבאית, נציגי צה״ל הודיעו למשפחת החטוף אליהו מרגלית (צ׳רצ׳יל) כי יקירם הושב לקבורה.

בהודעה שפרסם דובר צה"ל נאמר, כי על פי המידע והמודיעין העומד לרשות ישראל, אליהו מרגלית ז״ל נרצח על ידי ארגון הטרור חמאס ב-7 באוקטובר 2023 וגופתו נחטפה לרצועת עזה.

אליהו ז״ל, בן 75 במותו, נחטף מאורוות הסוסים בקיבוץ ניר עוז, ובתאריך 01/12/23 נקבע מותו. הותיר אחריו אישה, שלושה ילדים ונכדים. בתו, נילי מרגלית, נחטפה גם היא והושבה בהסכם ״דלתות שמיים״ בנובמבר 2023.

עוד נמסר כי צה״ל משתתף בצער המשפחה, ממשיך להשקיע את כלל המאמצים בהשבת החטופים החללים ונערך להמשך מימושו של ההסכם.

בישראל שבים ומדגישים כי חמאס נדרש לעמוד בחלקו בהסכם ולבצע את כלל המאמצים הנדרשים על מנת להשיב את החטופים החללים למשפחותיהם ולקבורה ראויה.