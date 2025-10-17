לדבריה, רום עדיין מתקשה במפגשים עם אנשים ומעדיף להתרחק ממסכים. "הוא מוכן רק למשפחה הגרעינית. הוא לא מוכן שיתקרבו אליו יותר מדי אנשים, וגם לא רוצה טלפון. אחרי שנתיים של ניתוק מוחלט, הוא לא יודע איך להתמודד עם כל זה. הוא בקושי זיהה את אח שלו, הוא פספס את בר המצווה שלו והתבאס על זה. אנחנו מחזירים אותו לאט-לאט לעולם".

עוד באותו נושא הפרט הדרמטי שנחשף על גלי וזיוי ברמן 10:44 | חדשות סרוגים 2 1 😢