החטוף רום ברסלבסקי שחזר משבי חמאס, מתמודד עם סיטואציה מורכבת ולא פשוטה אחרי שבמשך שנתיים הוא שהה לבדו.
בת דודתו של רום, לירון אוברלנדר, חשפה את מצבו הנפשי: "הקמפיין הוא כולו בשביל רום, בשביל השיקום שלו. הוא היה לבד ועבר דברים מאוד קשים – התעללויות, אלימות, בידוד. רק יומיים בערך היה עם חטוף נוסף, ואז שוב נשאר לבד. זה היה ניתוק מוחלט מהעולם". את הדברים היא אמרה בראיון בחדשות 12.
לדבריה, רום עדיין מתקשה במפגשים עם אנשים ומעדיף להתרחק ממסכים. "הוא מוכן רק למשפחה הגרעינית. הוא לא מוכן שיתקרבו אליו יותר מדי אנשים, וגם לא רוצה טלפון. אחרי שנתיים של ניתוק מוחלט, הוא לא יודע איך להתמודד עם כל זה. הוא בקושי זיהה את אח שלו, הוא פספס את בר המצווה שלו והתבאס על זה. אנחנו מחזירים אותו לאט-לאט לעולם".
סלומון
שאלוהים ישמור עליו וייתן לו ולמשפחתו כוחות להתמודד עם המצב המורכב.15:42 17.10.2025
