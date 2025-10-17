אחר שבמשך חודשים ארוכים, אזרחים מודאגים רבים מתריעים בפניי החרבות רבות במספר גזרות גבול, דובר צה"ל מסר היום (שישי) כי הכוחות סיכלו הברחת אמצעי לחימה בגבול המערבי.
בהודעה נכתב: לוחמי צה״ל סיכלו במהלך הלילה (ו׳), ניסיון הברחה של אמצעי לחימה במרחב חטיבת פארן. תצפיות צה״ל זיהו רחפן שחצה ממערב לשטח מדינת ישראל בניסיון להבריח אמצעי לחימה, הכוחות איתרו את הרחפן שנשא שני נשקים, מחסניות ותחמושת.
עוד נמסר כי: בנוסף, הבוקר (ו׳) כוחות צה״ל סיכלו שני רחפנים נוספים שחצו ממערב לשטח מדינת ישראל בנסיון להבריח סחורה. אמצעי הלחימה הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון.
