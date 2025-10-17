לאחר שהביא לסיום המלחמה ושחרור כל החטופים החיים, הנשיא טראמפ מתרכז בהרחבת הסכמי אברהם: "מקווה שסעודיה תצטרף"

הנשיא האמריקני דונלד טראמפ, אמר היום (שישי) בראיון ל"פוקס ניוז ביזנס" כי הוא מקווה שבקרוב יתרחבו הסכמי אברה.

"אני מצפה להתרחבות הסכמי אברהם בקרוב, לא רוצה להגיד מיד אבל בקרוב. המדינות שהצטרפו מרוויחות מזה. אני מקווה שסעודיה תצטרף. אני חושב שברגע שסעודיה תצטרף כולם יצטרפו". עוד הוא חשף כי "הסעודים סימנו אתמול שהם מעוניינים. הסכמי אברהם הם מדהימים, והם יסייעו בשלום בר קיימא במזרח התיכון".

נזכיר כי לפני כחודשיים ולאחר שממשלת לבנון הודיעה באופן סופי בשבוע שעבר, כי היא דורשת מארגון הטרור חיזבאללה להתפרק מנשקו, סעודיה גיבתה את ההחלטה.

גורם במשפחת המלוכה הסעודית אמר כי: "חיזבאללה חייב להיות מפורז מנשקו ולהפוך למפלגה פוליטית בלבד, אחרת השקעות סעודיות לא יגיעו ללבנון וההנהגה הלבנונית יודעת זאת היטב".