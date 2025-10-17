אלימות הופעלה נגד חברי הכנסת אלמוג כהן וצבי סוכות שבאו לביר הדאג׳,באיזור שבו עברו 150 רחפנים ביום עם אמל״ח וציוד נוסף

אלימות הופעלה היום (שישי) נגד חברי הכנסת אלמוג כהן וצבי סוכות שבאו לביר הדאג׳ אחרי שהתברר שיש שם חנות רחפנים, באיזור שבו עברו 150 רחפנים ביום עם אמל״ח וציוד נוסף. כך על פי הדיווח של כתב חדשות 12 עמית סגל.

יו"ר ועדת המשנה לענייני איו"ש ח"כ צבי סוכות, יזם לפני יומיים דיון בוועדת החוץ והביטחון, בנוגע להברחות הנשק ממצרים. ח"כ סוכות אמר בפתח הדיון: "הנשק שמוברח מגבול מצרים נועד להשתלט על בסיסי צה"ל בדרום. אנחנו עדים לתופעה חמורה שמסכנת את ביטחון המדינה מבפנים. האויב מתחמש בחופשיות מתוך שטח מדינת ישראל. וכמות כלי הנשק שנכנסת בדרכים האלו משמשת את ארגוני הטרור שמתכננים כבר עכשיו את ה-7 באוקטובר הבא. לא ייתכן שמדינת ישראל תאפשר מציאות כזו בגבולותיה".

‏סוכות הוסיף כי לפי המידע שהצטבר מגורמי ביטחון ומסיורים שביצע בשטח, לא גובש מענה מערכתי מספק מצד מערכת הביטחון וקרא בוועדה להקמת צוות בין ארגוני בהשתתפות כלל גופי הביטחון שב"כ, מוסד, צה"ל ומשטרת ישראל שיגבש תוכנית לאומית לעצירת התופעה.