החל מיום ראשון הקרוב ועד לסוף חודש מרץ 2026 כל הטיסות הממריאות והנוחתות לאילת ומאילת בנתב"ג יצאו ויחזרו לטרמינל 3. השינוי מגיע בעקבות עבודות שדרוג יזומות בטרמינל 1.
הליך הצ'ק אין והבידוק הביטחוני יבוצעו במתחם G החדש בקומת הקרקע של טרמינל 3. הנחיתות מאילת גם הן בטרמינל 3. יודגש כי השינוי רלוונטי לטיסות פנים-ארציות לאילת בלבד. הטיסות הבינלאומיות שתוכננו לצאת מטרמינל 1 ימשיכו לצאת משם ללא שינוי.
ברשות שדות התעופה מסבירים כי המעבר הזמני של ההמראות והנחיתות לאילת ומאילת לטרמינל 3 יאפשר לרש"ת להשלים את עבודות השדרוג בטרמינל 1 במהירות וביעילות, במטרה לשפר את השירות ואת חווית הנוסעים.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים