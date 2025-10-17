החל מיום ראשון הקרוב ועד לסוף חודש מרץ 2026 כל הטיסות הממריאות והנוחתות לאילת ומאילת בנתב"ג יצאו ויחזרו לטרמינל 3

החל מיום ראשון הקרוב ועד לסוף חודש מרץ 2026 כל הטיסות הממריאות והנוחתות לאילת ומאילת בנתב"ג יצאו ויחזרו לטרמינל 3. השינוי מגיע בעקבות עבודות שדרוג יזומות בטרמינל 1.

​​הליך הצ'ק אין והבידוק הביטחוני יבוצעו במתחם G החדש בקומת הקרקע של טרמינל 3. ​הנחיתות מאילת גם הן בטרמינל 3. ​יודגש כי השינוי רלוונטי לטיסות פנים-ארציות לאילת בלבד. הטיסות הבינלאומיות שתוכננו לצאת מטרמינל 1 ימשיכו לצאת משם ללא שינוי.

ברשות שדות התעופה מסבירים כי המעבר הזמני של ההמראות והנחיתות לאילת ומאילת לטרמינל 3 יאפשר לרש"ת להשלים את עבודות השדרוג בטרמינל 1 במהירות וביעילות, במטרה לשפר את השירות ואת חווית הנוסעים.