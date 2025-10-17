המגישה נטעלי שם טוב תובעת את חדשות 13 על פיטורין, לטענת,ה שלא כדין, לפגיעה במוניטין, עוגמת נפש ודרישה להחזרת תפקידה בארגון. סכום התביעה עומד על 3.5 מיליון שקל

המגישה והעיתונאית נטעלי שם טוב הגישה תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נגד חברת החדשות 13, בסכום של 3.5 מיליון שקל. זאת, לאחר פיטוריה שהתרחשו בספטמבר האחרון.

על פי הדיווח של גיל משעלי באתר 'מאקו', בכתב התביעה נטענת פגיעה כספית נרחבת, הכוללת פיצויים בגין פיטורים שלא כדין, וכן טענות לפגיעה במוניטין, לשם הטוב ולעוגמת נפש. שם טוב טוענת כי בתקופת עבודתה חוותה "אי־יציבות ניהולית" ונסיון מצד ההנהלה לפגוע בתנאי עבודתה ובמעמדה.

לפי התביעה, עם מינוי טלי בן עובדיה למנכ"לית זמנית הגיעו לשם טוב פיטורים והפחתת משימות. לטענתה, נוצרו מגבלות בזמינות צוותי הפקה, חוסר בעורכים קבועים וכתבים, והופעלו עליה דרישות בלתי ריאליות. התביעה מתארת גם התנהלות, לכאורה, פוגענית מצד בן עובדיה והמנהלים שמינתה, כולל שיחות עם שותפיה לעבודה, הערות פוגעניות והתייחסויות אישיות על הופעתה בתוכנית.

שם טוב ציינה כי היחסים בין הצדדים התדרדרו במיוחד לאחר מינוי בן עובדיה, ושבמהלך המשבר היא קיבלה הודעה על הפסקת שידור תוכנית "זמן שישי", שבמשך שנים הגישה. לפי התביעה, היא הוחלפה במגישים אחרים במערכת החדשות.

בטיפול המשפטי שהיא מבקשת, היא דורשת לבטל את הפיטורים, להחזירה לתפקידה, פיצוי כספי על הנזקים ותשלום עבור נזקים למוניטין שגרמו לדבריה לאורך התקופה.