רק כמה חודשים חלפו מאז חג הפורים, בו יצאה אליאור שריג אל שוק מחנה יהודה בירושלים כשהיא לבושה בשמלת כלולות ובידיה שלט שלא הותיר מקום לספק: "מחפשת חתן צדיק וחייכן".
אמש, בערב מרגש במיוחד, היא הקימה בית חדש בישראל עם האיש שמצאה – אביה פרץ, עובד בצוות האחזקה של מנהלת מערת המכפלה. אביה הוא נכדם של הרב מאיר ושושנה פרץ, מראשוני מחדשי ההתיישבות היהודית בעיר האבות.
החתונה נערכה, איך לא, למרגלות מערת המכפלה – המקום בו נפגשו לראשונה, במקום שטבוע עמוק בהיסטוריה היהודית ובחזון ההתיישבות.
ומה לגבי הדרישות מהשלט? לפי הסובבים מדובר בחתן שהוא אכן צדיק וחייכן לגמרי.
לנו נותר לאחל מזל טוב לזוג הטרי אביה ואליאור, ולמשפחות פרץ ושריג. שיהיה בניין עדי עד ושפע ברכה.
