מחבלים ירו הלילה לעבר רכב בחטיבת בנימין, ללא נפגעים. צה"ל פתח בסריקות והטיל כתר על כפרים. ברקע: איום של בכיר חמאס להוציא פיגועים מיו"ש

דובר צה"ל עדכן הבוקר (שישי) כי במהלך הלילה התקבל דיווח על ירי שביצעו מחבלים לעבר רכב שנסע באזור חטיבת בנימין. באירוע לא היו נפגעים, וכוחות צה"ל פתחו בסריקות נרחבות, הטילו כתר על מספר כפרים סמוכים, ופועלים לאיתור המפגעים.

האירוע התרחש ברקע התבטאות חמורה של בכיר חמאס ביהודה ושומרון, זאהר ג'בארין, שמונה לראש משרד האסירים והשהידים של הארגון. ג'בארין איים כי חמאס יפעל לשחרור אסירים ביטחוניים על ידי חטיפות וטרור מתוך יהודה ושומרון: "שחרור האסירים הנותרים הוא בגדר חובה עלינו, והעבודה לשחרורכם היא התחייבותנו כלפיכם".

דבריו נתפסים כאיום ישיר בהמשך פעולות טרור נגד אזרחים וחיילים ישראלים מתוך יהודה ושומרון, בניסיון ליצור לחץ על ישראל לקדם עסקאות שחרור מחבלים.

במערכת הביטחון מביעים דאגה גוברת מהתגברות ניסיונות הפיגוע באזורי יו"ש, ומהקשר הישיר בין ההסתה של חמאס לבין פיגועים בשטח.