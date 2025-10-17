פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות המחאה נגד הרפורמה המשפטית ומייסדת מחאת 'הדגלים השחורים', מגיבה לקריאתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לאחדות, ובוחרת להזכיר ציטוט אחר שלו נגד פעילי המחאה.
כאמור, בנאום שנשא נתניהו אמש הוא אמר: "עלינו להיות מאוחדים במלחה ובשלום". נתניהו הוסיף כי "רק בלכידות נשיג את כל יעדינו".
גם לקריאה זו של נתניהו ברסלר בחרה להגיב במתקפה משלה, וכתבה: "או במילים אחרות מפי אותו אדם – תנו לי אגרוף להלום בהם", כשהיא רומזת לדבריו של נתניהו לשרים נגד פעילי המחאה, לפיהם: "אני רוצה לתת לכם אגרוף להלום בהם. אותם האנשים שהפגינו נגד הסכם הגז ונגד החיסונים בקורונה הם אותם אנשים שמוחים היום. צריך להלום בשקר"
יניב
אישה מקסימה שרוצה אחדות, היא נגד החמאס, אוהבת את ביבי ואין לה חלק בבגידה של השבעה באוקטובר בכלל09:07 17.10.2025
אירית
שקמה צודקת, ביבי עסוק בפילוג והסתה, שיוכיח במעשים ולא בדיבורי סרק אם אכן רצונו באחדות. מי שרוצה אחדות אינו ממשיך בהפיכה המשפטית ללא הסכמות, אינו לוקח את שריו למפגן כוח...
שקמה צודקת, ביבי עסוק בפילוג והסתה, שיוכיח במעשים ולא בדיבורי סרק אם אכן רצונו באחדות. מי שרוצה אחדות אינו ממשיך בהפיכה המשפטית ללא הסכמות, אינו לוקח את שריו למפגן כוח נגד ביהמ"ש, ושיקח אחריות על הטבח הנורא ב 07.10.23המשך 09:01 17.10.2025
