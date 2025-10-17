פרופסור שקמה ברסלר מגיבה לקריאתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לאחדות, ובוחרת גם כעת לתקוף אותו להזכיר ציטוט אחר שלו נגד פעילי המחאה

פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות המחאה נגד הרפורמה המשפטית ומייסדת מחאת 'הדגלים השחורים', מגיבה לקריאתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לאחדות, ובוחרת להזכיר ציטוט אחר שלו נגד פעילי המחאה.

כאמור, בנאום שנשא נתניהו אמש הוא אמר: "עלינו להיות מאוחדים במלחה ובשלום". נתניהו הוסיף כי "רק בלכידות נשיג את כל יעדינו".

גם לקריאה זו של נתניהו ברסלר בחרה להגיב במתקפה משלה, וכתבה: "או במילים אחרות מפי אותו אדם – תנו לי אגרוף להלום בהם", כשהיא רומזת לדבריו של נתניהו לשרים נגד פעילי המחאה, לפיהם: "אני רוצה לתת לכם אגרוף להלום בהם. אותם האנשים שהפגינו נגד הסכם הגז ונגד החיסונים בקורונה הם אותם אנשים שמוחים היום. צריך להלום בשקר"